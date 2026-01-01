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        Больше не доступен

        Флэш-накопитель USB

        FM64FD170E/00

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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        Мгновенный перенос файлов

        Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

        • 64 ГБ

        • Motion Edition 2.0

        • 3 шт. в упаковке

        Стильный яркий дизайн

        Выбери свой стильный цвет: карамельно-розовый, фиолетово-пурпурный, желто-зеленый или электрик, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

        Индикатор работы загорается при копировании файлов

        Если загорается светодиодный индикатор, это говорит о том, что дисковод правильно подключен и готов к работе, а быстрое мигание индикатора свидетельствует о процессе копирования файлов.

        Стильный накопитель USB с ярким дизайном

        Выберите свой стильный цвет: лимонно-желтый, карамельно-розовый, ультрафиолет, салатный, синий электрик или оранжевый рассвет, храните и передавайте свои данные на ярком носителе

        Технические характеристики

        Инструкции и документация

        Локализованная торговая брошюра

        • PDF файл, 73.7 kB
        • 21 July 2026

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        • • Уникальные предложения