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Флэш-накопитель USB

FM64FD180D/00

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

Простое, удобное устройство с поддержкой стандарта plug-and-play. Яркий флэш-накопитель USB MOTION от Philips поможет сделать процесс ежедневного сохранения и обмена файлами, фотографиями и музыкой более легким и удобным.

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Мгновенный перенос файлов

Легок в обращении, простая процедура подключения (plug and play)!

  • 64 ГБ

  • Star Edition 2.0

  • 2 шт. в упаковке

Быстрый перенос данных благодаря высокоскоростному USB 2.0.

Высокоскоростной перенос данных значительно сокращает время ожидания при копировании больших мультимедийных файлов с жесткого диска или на него.

Защитный колпачок создан для вашего удобства

Колпачок невозможно потерять! Он встроен в дизайн, поэтому всегда прикреплен к накопителю USB. Чтобы приступить к работе, достаточно просто снять и повернуть колпачок, вставить накопитель и начать работу.

Легко открыть и удобно распаковывать

Маркировка и перфорация на упаковке показывают, как легче всего открыть упаковку и быстро и без проблем получить доступ к накопителю USB.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Локализованная торговая брошюра

  • PDF файл, 307 kB
  • 24 August 2026

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