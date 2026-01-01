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FYM970/30
Оригинальный фильтр для серии Air Performer 9000
Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для вашего устройства серии Air Performer 9000 и обеспечивает высокую производительность. Фильтр 3 в 1: HEPA NanoProtect, активированный уголь и предварительный фильтр для защиты от загрязнений, пыльцы, пыли, шерсти домашних животных и вирусов.
Совместим с Air Performer серии 9000
В комплекте: 2 полукруглых фильтра
Срок службы 3 года
Оригинальный фильтр Philips
Сменный фильтр очистки для Philips Air Performer 4 в 1: AMF970. Номер модели указан на нижней части устройства.
Этот оригинальный фильтр очистки обеспечивает стабильную защиту до 3 лет (2), снижая хлопоты и расходы. Ваше устройство рассчитывает срок службы фильтра и уведомляет вас, когда требуется замена.
Обслуживание не требует усилий благодаря простой системе фиксации и извлечения. Просто разблокируйте, извлеките и очистите или замените фильтр за считаные секунды.
Отзывы
(1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA.
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.