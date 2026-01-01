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Все серии

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970

Новинка

Air Performer 4 в 1 серии 9000Фильтр HEPA NanoProtect

FYM970/30

Оригинальный фильтр для серии Air Performer 9000

Оригинальный фильтр Philips идеально подходит для вашего устройства серии Air Performer 9000 и обеспечивает высокую производительность. Фильтр 3 в 1: HEPA NanoProtect, активированный уголь и предварительный фильтр для защиты от загрязнений, пыльцы, пыли, шерсти домашних животных и вирусов.

Посмотреть все преимущества

Эффективно задерживает 99,97 % наночастиц (1)

Оригинальный фильтр для серии Air Performer 9000

  • Совместим с Air Performer серии 9000

  • В комплекте: 2 полукруглых фильтра

  • Срок службы 3 года

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместим с Philips Air Performer серии 9000

Совместим с Philips Air Performer серии 9000

Сменный фильтр очистки для Philips Air Performer 4 в 1: AMF970. Номер модели указан на нижней части устройства.

Долговечный фильтр со сроком службы 3 года

Долговечный фильтр со сроком службы 3 года

Этот оригинальный фильтр очистки обеспечивает стабильную защиту до 3 лет (2), снижая хлопоты и расходы. Ваше устройство рассчитывает срок службы фильтра и уведомляет вас, когда требуется замена.

Простая система фиксации и извлечения

Простая система фиксации и извлечения

Обслуживание не требует усилий благодаря простой системе фиксации и извлечения. Просто разблокируйте, извлеките и очистите или замените фильтр за считаные секунды.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. (1) Из воздуха, который проходит через фильтр; протестировано согласно стандарту DIN71460 с аэрозольными частицами хлорида натрия размером 0,003 мкм и 0,3 мкм, институт iUTA.

  2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.