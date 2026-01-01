Долговечный фильтр со сроком службы 3 года

Этот оригинальный фильтр очистки обеспечивает стабильную защиту до 3 лет (2), снижая хлопоты и расходы. Ваше устройство рассчитывает срок службы фильтра и уведомляет вас, когда требуется замена.