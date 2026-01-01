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Новинка
FYM971/00
Оригинальный фильтр для Air Performer серии 9000
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подходит для вашего устройства Air Performer серии 9000 и обеспечивает высокую производительность. Он использует технологию NanoCloud для выделения наноразмерных молекул, которые увлажняют воздух с выделением до 99,9 % меньше бактерий (1)
Совместим с Air Performer серии 9000
Технология NanoCloud
Срок службы 6 месяцев
Оригинальный фильтр Philips
Сменный увлажняющий фильтр для Philips Air Performer 4 в 1: AMF970. Номер модели указан на нижней части устройства.
Этот оригинальный увлажняющий фильтр обеспечивает стабильное увлажнение до 6 месяцев (2), снижая хлопоты и затраты. Ваше устройство рассчитывает срок службы фильтра и предупреждает вас, когда требуется замена.
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips разработан для идеального соответствия вашему устройству. Для оптимальной производительности всегда используйте оригинальный фильтр Philips.
Отзывы
(1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями без дополнительных технологий для снижения распространения бактерий, по результатам тестирования независимой лабораторией.
(2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.