Оригинальный фильтр для Air Performer серии 9000

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подходит для вашего устройства Air Performer серии 9000 и обеспечивает высокую производительность. Он использует технологию NanoCloud для выделения наноразмерных молекул, которые увлажняют воздух с выделением до 99,9 % меньше бактерий (1)