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Все серии

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971

Новинка

Air Performer 4 в 1 серии 9000Увлажняющий фильтр

FYM971/00

Оригинальный фильтр для Air Performer серии 9000

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подходит для вашего устройства Air Performer серии 9000 и обеспечивает высокую производительность. Он использует технологию NanoCloud для выделения наноразмерных молекул, которые увлажняют воздух с выделением до 99,9 % меньше бактерий (1)

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Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

Оригинальный фильтр для Air Performer серии 9000

  • Совместим с Air Performer серии 9000

  • Технология NanoCloud

  • Срок службы 6 месяцев

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместим с Philips Air Performer серии 9000

Совместим с Philips Air Performer серии 9000

Сменный увлажняющий фильтр для Philips Air Performer 4 в 1: AMF970. Номер модели указан на нижней части устройства.

До 6 месяцев использования

До 6 месяцев использования

Этот оригинальный увлажняющий фильтр обеспечивает стабильное увлажнение до 6 месяцев (2), снижая хлопоты и затраты. Ваше устройство рассчитывает срок службы фильтра и предупреждает вас, когда требуется замена.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный увлажняющий фильтр Philips разработан для идеального соответствия вашему устройству. Для оптимальной производительности всегда используйте оригинальный фильтр Philips.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. (1) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями без дополнительных технологий для снижения распространения бактерий, по результатам тестирования независимой лабораторией.

  2. (2) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.