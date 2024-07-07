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  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно
  • Просто и эффективно

EasySpeedПаровой утюг

GC1742/40

4.7
| (22) Отзывы | 89% рекомендуют этот продукт

1 награда

Просто и эффективно
Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора.
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4 режима подачи пара для превосходных результатов глажения

Просто и эффективно

  • 2000 Вт

  • Постоянная подача пара 25 г/мин

  • Паровой удар до 90 г

  • Антипригарная подошва

Резервуар 220 мл для более долгого глажения

Резервуар 220 мл для более долгого глажения

Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

4 режима подачи пара для лучшего результата на любой ткани

Слайдер Calc Clean для длительной подачи пара

Слайдер Calc Clean для длительной подачи пара

Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для обеспечения максимально эффективной работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.7

из 5

22

Отзывы

89%

рекомендуют этот продукт

4
2

07/07/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Задоволений якісним продуктом

Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

15/06/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудове співвідношення якості та ціни

Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

18/01/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарна праска.

Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска

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      Примечания

      1. По сравнению с предыдущей серией Comfort