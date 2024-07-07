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Расширенная гарантия 3 года
2000 Вт
Постоянная подача пара 25 г/мин
Паровой удар до 90 г
Антипригарная подошва
Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер Calc Clean упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для обеспечения максимально эффективной работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Награды
4.7
из 5
22
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Renault 2017
07/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Задоволений якісним продуктом
Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Aleksis24
15/06/2024
Україна
Проверенный покупатель
Чудове співвідношення якості та ціни
Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
vakylla
18/01/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Гарна праска.
Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1742/40 Парова праска
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