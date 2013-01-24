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    EasySpeed

    Паровой утюг

    GC1742/40
    Общая оценка / 5
    • Просто и эффективно Просто и эффективно Просто и эффективно
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      EasySpeed Паровой утюг

      GC1742/40
      Общая оценка / 5

      Просто и эффективно

      Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      EasySpeed Паровой утюг

      Просто и эффективно

      Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Просто и эффективно

      Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      EasySpeed Паровой утюг

      Просто и эффективно

      Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора. Узнать обо всех преимуществах

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        EasySpeed

        EasySpeed

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Просто и эффективно

        4 режима подачи пара для превосходных результатов глажения

        • Паровой удар до 90 г
        • Антипригарная подошва
        • Очистка от накипи
        Резервуар емкостью 220 мл для длительного глажения

        Резервуар емкостью 220 мл для длительного глажения

        Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

        Слайдер очистки от накипи Calc Clean для стабильной работы утюга

        Слайдер очистки от накипи Calc Clean для стабильной работы утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

        Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

        Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

        Встроенный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Встроенный распылитель равномерно увлажняет ткань

        Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

        Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

        Большая подошва для более быстрого глажения*

        Большая подошва для более быстрого глажения*

        Широкое отверстие для удобного наполнения водой*

        Широкое отверстие для удобного наполнения водой*

        Антипригарная подошва: превосходное быстрое скольжение по ткани любого типа

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Носик Triple Precision для глажения самых сложных участков

        Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

        Технические характеристики

        • Быстрое разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          25  г/мин
          Питание
          2000  Вт
          Паровой удар
          До 90  г
          Различные режимы подачи пара
          Да

        • Легко использовать

          Название подошвы
          Антипригарная
          Распылитель
          Да
          Объем резервуара для воды
          220  мл
          Световой индикатор
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Встроенный слайдер очистки от накипи

        • Размер и вес

          Вес утюга
          0,72  кг

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Дизайн

          цвет
          Красные

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,9  м
          Время нагрева
          30 сек.

        • Питание

          В активном режиме (режиме ECO)
          .

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