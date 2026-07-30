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Все серии

  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий
  • Идеальная гладкость без лишних усилий

Универсальный отпариватель-утюгOneTurn

GC213/10

Идеальная гладкость без лишних усилий
Универсальный отпариватель-утюг Philips OneTurn обеспечивает мощную, точную работу с максимальным удобством - без гладильной доски, без ожидания, без протечек*. Наслаждайтесь идеально отглаженными вещами в два раза быстрее, используя одно элегантное и простое в использовании устройство.**
Посмотреть все преимущества

Инновационная технология: безупречные результаты в 2 раза быстрее²

Идеальная гладкость без лишних усилий

  • Максимальное удобство: без подготовки, без хлопот

  • Результат как от утюга, но без громоздкости

  • Один оборот, 2 функции, безграничная свобода

  • От идеальной глажки до быстрого отпаривания – только один оборот

  • Компактный, элегантный дизайн: прекрасно впишется в любой интерьер

Готов к использованию за секунды

Готов к использованию за секунды

Наша революционная технология обеспечивает мощную и стабильную подачу пара. Без гладильной доски, ожиданий и компромиссов. Philips OneTurn-идеальная гладкость без лишних усилий. Он поставляется с удобным ковриком StyleMat, на котором можно гладить или отпаривать где угодно - на столе, кровати или других поверхностях, не повреждая их.

Результаты как от утюга, без громоздкости

Результаты как от утюга, без громоздкости

Ощутите полную мощность глажки без громоздкости традиционного парового утюга. Наша инновационная технология обеспечивает мощный, стабильный пар с гарантией отсутствия протечек¹ для четких результатов, как от утюга, на любой ткани — от деликатного шелка до структурированного хлопка.

От отпаривателя к утюгу - только один оборот

От отпаривателя к утюгу - только один оборот

Безупречное глажение и бережное отпаривание в одном легком устройстве. Легко переключайтесь между горизонтальным глажением вещей из толстых тканей и вертикальным отпариванием для деликатных тканей простым оборотом. Постоянная подача пара (45 г/мин) под любым углом гарантирует безупречные результаты.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. ¹ Для типичного бытового использования. Регулярное обслуживание необходимо для оптимальной работы, требуется периодическая промывка

      2. ² По сравнению с паровыми утюгами Philips со средним весом 2 кг и временем нагрева около 2 минут

      3. ³ Рекомендуется использовать функцию промывки после каждого месяца использования для поддержания хорошей производительности отпаривания. Если вы живете в регионе с жесткой водой, используйте функцию чаще

      4. ⁴ На основе интенсивности подачи пара по сравнению с паровым утюгом Philips (DST6120) в стандартном режиме

      5. ⁵ 1800 Вт при 240 В

      6. ⁶ Используйте Style Mat только на ровной, термо- и паростойкой поверхности. Пар может повредить или вызвать изменение цвета некоторых материалов отделки или мебели