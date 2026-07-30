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GC213/10
Максимальное удобство: без подготовки, без хлопот
Результат как от утюга, но без громоздкости
Один оборот, 2 функции, безграничная свобода
От идеальной глажки до быстрого отпаривания – только один оборот
Компактный, элегантный дизайн: прекрасно впишется в любой интерьер
Наша революционная технология обеспечивает мощную и стабильную подачу пара. Без гладильной доски, ожиданий и компромиссов. Philips OneTurn-идеальная гладкость без лишних усилий. Он поставляется с удобным ковриком StyleMat, на котором можно гладить или отпаривать где угодно - на столе, кровати или других поверхностях, не повреждая их.
Ощутите полную мощность глажки без громоздкости традиционного парового утюга. Наша инновационная технология обеспечивает мощный, стабильный пар с гарантией отсутствия протечек¹ для четких результатов, как от утюга, на любой ткани — от деликатного шелка до структурированного хлопка.
Безупречное глажение и бережное отпаривание в одном легком устройстве. Легко переключайтесь между горизонтальным глажением вещей из толстых тканей и вертикальным отпариванием для деликатных тканей простым оборотом. Постоянная подача пара (45 г/мин) под любым углом гарантирует безупречные результаты.
Отзывы
¹ Для типичного бытового использования. Регулярное обслуживание необходимо для оптимальной работы, требуется периодическая промывка
² По сравнению с паровыми утюгами Philips со средним весом 2 кг и временем нагрева около 2 минут
³ Рекомендуется использовать функцию промывки после каждого месяца использования для поддержания хорошей производительности отпаривания. Если вы живете в регионе с жесткой водой, используйте функцию чаще
⁴ На основе интенсивности подачи пара по сравнению с паровым утюгом Philips (DST6120) в стандартном режиме
⁵ 1800 Вт при 240 В
⁶ Используйте Style Mat только на ровной, термо- и паростойкой поверхности. Пар может повредить или вызвать изменение цвета некоторых материалов отделки или мебели