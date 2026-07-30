Готов к использованию за секунды

Наша революционная технология обеспечивает мощную и стабильную подачу пара. Без гладильной доски, ожиданий и компромиссов. Philips OneTurn-идеальная гладкость без лишних усилий. Он поставляется с удобным ковриком StyleMat, на котором можно гладить или отпаривать где угодно - на столе, кровати или других поверхностях, не повреждая их.