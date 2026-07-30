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GC215/20
Максимальное удобство: без подготовки, без хлопот
Результаты как от утюга, но без громоздкости
Один поворот, 2 функции, неограниченная свобода
Поворотная головка для точности или скорости - ваша ткань, ваш выбор
Компактный, элегантный дизайн: прекрасно вписывается в любой интерьер
Достаточно мощный для полноценной глажки, но готовый за секунды для быстрой коррекции в последний момент, компактный Philips OneTurn делает уход за одеждой легким. Никакой подготовки, никакого ожидания — только четкие результаты без складок, когда вам это нужно. Мягкая гладильная доска имеет форму, вдохновленную классической доской, большую поверхность для глажки и усовершенствованную 4-слойную конструкцию, обеспечивающую улучшенную поддержку, стабильность и управление влагой для более комфортной глажки. Складная и удобная для хранения благодаря встроенному ремню на липучке, может использоваться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от потребностей различных типов одежды.⁴
Ощутите всю мощность глажки без громоздкости традиционного парового утюга. Наша инновационная технология обеспечивает мощный и стабильный пар с гарантией отсутствия протечек¹ для четких результатов, как при глажении утюгом, на любой ткани — от деликатного шелка до структурированного хлопка.
Четкое глажение и бережное отпаривание в одном легком устройстве. Плавно переключайтесь между горизонтальным глажением для толстых тканей и вертикальным отпариванием деликатной одежды простым поворотом. Постоянная подача пара (45 г/мин) под любым углом обеспечивает безупречные результаты.
Отзывы
¹ Для типичного бытового использования. Регулярное обслуживание необходимо для оптимальной работы, требуется периодическая промывка
² По сравнению с паровыми утюгами Philips со средним весом 2 кг и временем нагрева примерно 2 минуты
³ Рекомендуется использовать функцию промывки после каждого месяца использования для поддержания хорошей производительности отпаривания. Если вы живете в регионе с жесткой водой, используйте функцию чаще
⁴ На основе интенсивности подачи пара по сравнению с паровым утюгом Philips (DST6120) в режиме по умолчанию
⁵ 1 800 Вт при 240 В
⁶ Используйте мягкую доску только на ровной, термо- и паростойкой поверхности. Пар может повредить или вызвать обесцвечивание некоторых материалов отделки или мебели