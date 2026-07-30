Готов к использованию за секунды: без доски, без ожидания, без хлопот.

Достаточно мощный для полноценной глажки, но готовый за секунды для быстрой коррекции в последний момент, компактный Philips OneTurn делает уход за одеждой легким. Никакой подготовки, никакого ожидания — только четкие результаты без складок, когда вам это нужно. Мягкая гладильная доска имеет форму, вдохновленную классической доской, большую поверхность для глажки и усовершенствованную 4-слойную конструкцию, обеспечивающую улучшенную поддержку, стабильность и управление влагой для более комфортной глажки. Складная и удобная для хранения благодаря встроенному ремню на липучке, может использоваться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от потребностей различных типов одежды.⁴