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  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот
  • Результаты как от утюга, но без хлопот

Гибридный утюг и отпаривательOneTurn

GC215/20

Результаты как от утюга, но без хлопот
Гибридный утюг/отпариватель Philips OneTurn обеспечивает мощную и точную работу с максимальным удобством — без гладильной доски, без ожидания, без протечек¹. Наслаждайтесь четкими результатами, как при глажении утюгом, в два раза быстрее, с одним элегантным и простым в использовании решением.²
Посмотреть все преимущества

Инновационная технология: безупречные результаты в 2 раза быстрее²

Результаты как от утюга, но без хлопот

  • Максимальное удобство: без подготовки, без хлопот

  • Результаты как от утюга, но без громоздкости

  • Один поворот, 2 функции, неограниченная свобода

  • Поворотная головка для точности или скорости - ваша ткань, ваш выбор

  • Компактный, элегантный дизайн: прекрасно вписывается в любой интерьер

Готов к использованию за секунды: без доски, без ожидания, без хлопот.

Готов к использованию за секунды: без доски, без ожидания, без хлопот.

Достаточно мощный для полноценной глажки, но готовый за секунды для быстрой коррекции в последний момент, компактный Philips OneTurn делает уход за одеждой легким. Никакой подготовки, никакого ожидания — только четкие результаты без складок, когда вам это нужно. Мягкая гладильная доска имеет форму, вдохновленную классической доской, большую поверхность для глажки и усовершенствованную 4-слойную конструкцию, обеспечивающую улучшенную поддержку, стабильность и управление влагой для более комфортной глажки. Складная и удобная для хранения благодаря встроенному ремню на липучке, может использоваться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от потребностей различных типов одежды.⁴

Результаты как при глажке утюгом, без громоздкости

Результаты как при глажке утюгом, без громоздкости

Ощутите всю мощность глажки без громоздкости традиционного парового утюга. Наша инновационная технология обеспечивает мощный и стабильный пар с гарантией отсутствия протечек¹ для четких результатов, как при глажении утюгом, на любой ткани — от деликатного шелка до структурированного хлопка.

От утюга к отпаривателю одним поворотом

От утюга к отпаривателю одним поворотом

Четкое глажение и бережное отпаривание в одном легком устройстве. Плавно переключайтесь между горизонтальным глажением для толстых тканей и вертикальным отпариванием деликатной одежды простым поворотом. Постоянная подача пара (45 г/мин) под любым углом обеспечивает безупречные результаты.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. ¹ Для типичного бытового использования. Регулярное обслуживание необходимо для оптимальной работы, требуется периодическая промывка

      2. ² По сравнению с паровыми утюгами Philips со средним весом 2 кг и временем нагрева примерно 2 минуты

      3. ³ Рекомендуется использовать функцию промывки после каждого месяца использования для поддержания хорошей производительности отпаривания. Если вы живете в регионе с жесткой водой, используйте функцию чаще

      4. ⁴ На основе интенсивности подачи пара по сравнению с паровым утюгом Philips (DST6120) в режиме по умолчанию

      5. ⁵ 1 800 Вт при 240 В

      6. ⁶ Используйте мягкую доску только на ровной, термо- и паростойкой поверхности. Пар может повредить или вызвать обесцвечивание некоторых материалов отделки или мебели