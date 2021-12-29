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Расширенная гарантия 3 года
Максимальное давление насоса — 6,5 бар
Паровой удар до 420 г
Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
Крепление для переноски
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Награды
4.8
из 5
29
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
29/12/2021
Україна
Компактный и мощный
По сравнению с другими парогенераторами, этот очень компактный и не занимает много места. Не громоздкий, не тяжелый, гладить одно удовольствие. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором
Алла-2022
24/12/2021
Україна
Лучше, чем утюг
Это мой первый парогенератор и я очень впечатлена им. Без проблем справляется с постельным, одеждой и даже отпаривает шерстяное пальто.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором
Kamochka
30/06/2023
Україна
Бомба-це бомба
Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!
Плюсы
найкращий
Минусы
недоліків немає взагалі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311
По сравнению с паровым утюгом Philips Azur