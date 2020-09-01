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Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах