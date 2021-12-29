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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

PerfectCare CompactУтюг с парогенератором

GC7846/80

4.8
| (29) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.
Посмотреть все преимущества

Самый компактный из наших парогенераторов

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

  • Максимальное давление насоса — 6,5 бар

  • Паровой удар до 420 г

  • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра

  • Крепление для переноски

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.8

из 5

29

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

1

29/12/2021

Україна

Україна

Компактный и мощный

По сравнению с другими парогенераторами, этот очень компактный и не занимает много места. Не громоздкий, не тяжелый, гладить одно удовольствие. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором

24/12/2021

Україна

Україна

Лучше, чем утюг

Это мой первый парогенератор и я очень впечатлена им. Без проблем справляется с постельным, одеждой и даже отпаривает шерстяное пальто.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Утюг с парогенератором

30/06/2023

Україна

Україна

Бомба-це бомба

Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!

Плюсы

найкращий

Минусы

недоліків немає взагалі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

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      Примечания

      1. Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311

      2. По сравнению с паровым утюгом Philips Azur