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    PerfectCare Compact

    Парогенератор

    GC7846/80
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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      PerfectCare Compact Парогенератор

      GC7846/80
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare Compact Парогенератор

      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

      PerfectCare Compact Парогенератор

      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения. Узнать обо всех преимуществах

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        PerfectCare Compact

        PerfectCare Compact

        Парогенератор

        Итого:

        Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

        Самый компактный из наших парогенераторов

        • Максимальное давление насоса — 6,5 бар
        • Паровой удар до 420 г
        • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
        • Фиксация Carry-lock
        Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

        Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

        Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

        Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

        Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

        Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

        Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

        Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

        Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

        Большой резервуар для длительного использования

        Большой резервуар для длительного использования

        Прозрачный резервуар объемом 1,5 литра обеспечивает 1,5 часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном.

        Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

        Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

        Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

        Экономия энергии в режиме ECO

        Экономия энергии в режиме ECO

        Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

        Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

        Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

        Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

        Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

        Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

        Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

        Устойчивая к царапинам подошва SteamGlide обеспечивает легкое скольжение

        Наша особая подошва SteamGlide с антипригарным и устойчивым к царапинам покрытием легко скользит по любой ткани. Ее также легко очищать.

        • Экологичность

          Режим энергосбережения
          Да
          Экономия энергии*
          30 %
          Использование переработанного пластика
          30 %
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Легкость использования

          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Даже для шелка
          Объем резервуара для воды
          1500 ml
          Превосходное скольжение подошвы
          3 stars
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Контейнер Calc Clean
          Да
          Название подошвы
          Подошва SteamGlide
          Система автоотключения
          Да
          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Без риска прожечь ткань
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Без необходимости регулировки температуры
          Да
          Длина шнура питания
          1,8 m
          Длина шланга
          1,6 m
          Технология ProVelocity
          Да
          Встроенная розетка
          Да
          Процессор Smart Control
          Да
          Заостренный паровой носик
          Да
          Готовность к использованию
          • Световой индикатор
          • Звуковой сигнал
          Устойчивость подошвы к царапинам
          4 stars

        • Быстрое разглаживание складок

          Давление
          максимальное давление насоса — 6,5 бар
          Мощность
          2400 W
          Паровой удар
          До 420 g
          Постоянная подача пара
          До 120 g/min
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          220–240 V
          Готовность к использованию
          2 minute(s)
          Различные режимы подачи пара
          Да
          Контролируемая подача пара
          Да

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Smart Calc Clean
          Напоминания о проведении очистки от накипи
          • Свет
          • Звук
          • без картриджей и лишних затрат

        • Хранение

          Фиксация Carry-lock
          Для удобного и безопасного перемещения
          Отделение для хранения шнура
          Velcro Fix
          Хранение шланга
          Отделение для хранения шланга

        • Размеры и вес

          Вес утюга
          1,2 kg
          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          23 x 27,5 x 39,3 cm
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          19,3 x 22,3 x 37,3 cm
          Вес (с упаковкой)
          3,85 kg
          Вес утюга + подставка
          2,95 kg

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            Риски, связанные с продуктом
            • Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с режимом Turbo на основании IEC 60311
            • По сравнению с паровым утюгом Philips Azur

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