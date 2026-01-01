КаталогПоддержка
uk/ru

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

        Больше не доступен

        HD4627/06

        HD4627/06

        Посмотреть все преимущества

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

        Отзывы

        Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

          Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.