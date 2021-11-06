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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

Больше не доступен

Daily CollectionЧайник

HD4646/00

4.8

| (64) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

Быстрое и простое кипячение

Плоский и удобный для очистки нагревательный элемент этого чайника позволяет очень быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вы можете использовать чистую воду для приготовления напитков.

Посмотреть все преимущества

Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

Быстрое и простое кипячение

  • 1,5 л, 2400 Вт

  • Индикатор уровня воды

  • Белый

  • Откидная крышка

Удобное наполнение через носик/крышку

Удобное наполнение через носик/крышку

Наполнить чайник можно через носик или открыв крышку.

Катушка для удобного хранения шнура

Катушка для удобного хранения шнура

Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую очистку.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

64

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
1

06/11/2021

Україна

Україна

Верный друг

Вчера чайник, который служит верой и правдой уже 7 лет, включил без воды – тень падала на индикатор уровня воды так, что я подумал, что вода в чайнике есть. Через несколько секунд что-то захлопало, появился запах гари и чайник перестал работать. Я налил воду, включил чайник и убедился, что он не работает. Я очень расстроился, т. к. знаю, что нагревательные элементы в таких чайниках замене не подлежат. Купить новый электрочайник я сейчас не могу, а он очень экономил время. Сегодня решил посмотреть, может быть всё-таки можно его отремонтировать. Разобрал, проверил нагревательный элемент, и, о чудо, он оказался исправным. Выключатель тоже работает. Вчера сработала защита от перегрева чайника, а когда я налил воду и включил, она ещё не успела остыть. Так что этот чайник послужит мне, я надеюсь, ещё много лет.

Плюсы

Надёжность

Минусы

Нет световой индикации включения

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата пользования 2019-11-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата пользования 2019-11-06

08/08/2021

Україна

Україна

Philips Чайник

Отличное сочетание цена/качество. Соответствует описанию. Быстро закипает, компактный на столе, удобный в руке. Не шумный, сравнивания с другими, такой же мощности.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата пользования 2021-07-08

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата пользования 2021-07-08

20/08/2020

Україна

Україна

Универсальный, удобный и надежный

Чайник безотказно работает уже шестой год. В процессе использования ни разу не подводил. Удобен в обслуживании и эксплуатации

Плюсы

Надеждность, удобство в использовании

Минусы

не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата пользования 2018-08-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD4646/00 Чайник

Дата пользования 2018-08-20

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