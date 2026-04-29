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Viva Collection Чайник

Больше не доступен

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Viva CollectionЧайник

HD4677/20

Viva Collection Чайник

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Kettle HD4677/20 - English (US)

  • PDF файл, 945.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF файл, 776.9 kB
  • 13 March 2026

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