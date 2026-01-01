Быстрое и простое кипячение

Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.