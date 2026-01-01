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  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55

Больше не доступен

Чайник

HD4680/55

Быстрое и простое кипячение

Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.

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Мощный и простой в уходе плоский нагревательный элемент

Быстрое и простое кипячение

  • 1 л, 2400 Вт

  • Индикатор уровня воды

  • Белый/оранжевый

  • Откидная крышка

Фильтр от накипи для чистотой воды

Фильтр от накипи для чистотой воды

Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и очистки чайника

Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.

Технические характеристики

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