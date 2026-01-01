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Больше не доступен
HD4680/55
Быстрое и простое кипячение
Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник? Плоский нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду и прост в очистке. Благодаря моющемуся фильтру очистки от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка.
1 л, 2400 Вт
Индикатор уровня воды
Белый/оранжевый
Откидная крышка
Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку.
Широко открывающаяся откидная крышка для удобства наполнения и чистки чайника исключает контакт с паром.
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