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Чайник

HD4681/00
Общая оценка / 5
  • Чистая вода, чистый чайник Чистая вода, чистый чайник Чистая вода, чистый чайник
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    Чайник

    HD4681/00
    Общая оценка / 5

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Чайник

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Чайник

    Чистая вода, чистый чайник

    Не правда ли, здорово за считаные секунды вскипятить воду и без лишних усилий очистить чайник Philips? Плоский и удобный в очистке нагревательный элемент позволяет быстро вскипятить воду. Благодаря моющемуся фильтру от накипи вода становится чистой, а напитки — без частиц известкового осадка. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все kettle

      Чистая вода, чистый чайник

      Мощный чайник, простой в уходе нагревательный элемент

      • 1,7 л, 2400 Вт
      • Индикатор уровня воды
      • Белый с синим
      • Откидная крышка
      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования

      Беспроводная подставка с поворотом на 360 ° для удобства использования.

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Фильтр от накипи для чистотой воды

      Благодаря съемному фильтру от накипи вы будете пить чистую воду.

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и легкой чистки

      При включенном чайнике загорается подсветка

      При включенном чайнике загорается подсветка

      Фиксируемая крышка на шарнире — проста в использовании и максимально безопасна

      Фиксируемая крышка на шарнире — проста в использовании и максимально безопасна

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      Звуковой сигнал извещает о закипании воды

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Подставка с поворотом на 360 градусов
        • Автоматическое отключение
        • Защита от выкипания
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Эргономичный дизайн
        • Широко открывающаяся крышка

      • Аксессуары

        В комплекте
        Фильтр в носике

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        0,75  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        2000-2400  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Емкость
        1,7  л

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Белый и синий

      • Отделка

        Материал нагревательного элемента
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Полипропилен (PP) / нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Полипропилен (PP)

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