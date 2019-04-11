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Больше не доступен
1,7 л, 2400 Вт
Индикатор уровня воды
Пластик
Откидная крышка
Шнур оборачивается вокруг основания, что позволяет легко разместить чайник на кухне.
Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса
Понятный индикатор уровня воды удобен как для правшей, так и для левшей.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ta89Enko
11/04/2019
Україна
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням
Чайник, який чудово справляється зі своїм призначенням, і навіть більше того))) Я відразу помітила, що він зроблений з якісного пластику, що не має сторонніх запахів навіть при нагріванні. Не вмикається без води. При використанні 2 роки ні разу не протікав. Єдиним недоліком вважаю дизайн кришки через те, що вона зроблена на шарнірах
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник
Tatty
27/03/2018
Україна
Хороша модель
Купували за рекомендацією, як найкращий виріб. Однак вже після місяця користування під кнопкою почалав збиратися конденсат і чайник просто відмовлявся вмикатися. Здали на сервісний ремонт, чайник відремонтували, однак через деякийй час знову виникла така ж проблема. Вихід один - відмова від користування на час доки не пропаде волога в кнопці (це може тривати 1-2 тижні). Мене влаштовує і швидкість закипання, і дизайн, але один недолік даного виробу це невдалий дизайн кнопки,
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD4681/05 Чайник