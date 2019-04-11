Купували за рекомендацією, як найкращий виріб. Однак вже після місяця користування під кнопкою почалав збиратися конденсат і чайник просто відмовлявся вмикатися. Здали на сервісний ремонт, чайник відремонтували, однак через деякийй час знову виникла така ж проблема. Вихід один - відмова від користування на час доки не пропаде волога в кнопці (це може тривати 1-2 тижні). Мене влаштовує і швидкість закипання, і дизайн, але один недолік даного виробу це невдалий дизайн кнопки,