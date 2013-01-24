Профессиональные результаты
Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные результаты
Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональные результаты
Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные результаты
Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах
Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!
Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - быстрая и легкая очистка.
Общие характеристики
Технические характеристики
Характеристики дизайна