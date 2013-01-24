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Фритюрница

HD6163
Общая оценка / 5
  • Профессиональные результаты Профессиональные результаты Профессиональные результаты
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    Фритюрница

    HD6163
    Общая оценка / 5

    Профессиональные результаты

    Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фритюрница

    Профессиональные результаты

    Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    Профессиональные результаты

    Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Фритюрница

    Профессиональные результаты

    Эта элегантная фритюрница Philips из нержавеющей стали позволяет достигнуть профессиональных результатов благодаря системе Cool Zone, которая предотвращает пригорание кусочков пищи и дольше сохраняет масло чистым. Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине. Узнать обо всех преимуществах

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      Профессиональные результаты

      Фритюрница с системой Cool Zone

      • Вместимость — 1000 г, металл.
      • Съемная чаша
      Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

      Не дает подгореть кусочкам пищи, чтобы жарить вкуснее и полезнее

      Не дает подгореть кусочкам пищи. Масло остается чистым, более полезным для здоровья, и на нем можно дольше жарить. Ваша еда никогда не была такой вкусной!

      Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине

      Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине

      Все части, за исключением панели управления, можно мыть в посудомоечной машине - быстрая и легкая очистка.

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Переключатель включение/выключение для большей безопасности

      Съемная внутренняя емкость для удобного наливания масла

      Съемная внутренняя емкость для удобного наливания масла

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Регулируемый термостат
        150-190  °C
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Ручки
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        2000  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Емкость
        1000  г
        Содержание масла
        3  л
        Длина шнура
        1  м

      • Характеристики дизайна

        Размеры (Д x Г x В)
        380 x 220 x 280  миллиметра
        Вес устройства
        3,0  кг
        Материалы
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Стальной с черным

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