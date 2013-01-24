Качественное оборудование — это необходимость на каждой кухне. Значительно легче готовить вкусную еду с помощью таких приборов, как кухонные комбайны, миксеры и ручные блендеры. Большинство из них универсальные, что позволяет использовать их для разных потребностей. Например, в Мультиварке вы можете варить супы, тушить мясо и овощи, выпекать шарлотки, варить компоты и даже готовить йогурты и закваски.



Мультипечь — это также идеальный пример универсального приготовления. В один вечер в ней можно приготовить хрустящую картошку фри, а в другой — вкусную лазанью. Что бы вы не хотели приготовить, испечь или пожарить, всегда есть кухонный прибор, который поможет приготовить необходимое блюдо.