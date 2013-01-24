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Ключевые слова для поиска

Кухонное оборудование

для приготовления самой вкусной eды

Приборы для приготовления еды Philips

Мультиварки

Готовьте здоровую пищу всего одним нажатием кнопки. 
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Мультипечи

Наслаждайтесь вкусом своих любимых блюд с вкусной корочкой и без масла. 
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Мультиварки-скороварки

Можно готовить в скороварке и мультиварке с помощью одного устройства. 
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Тостеры

Хрустящие тосты на завтрак? Наслаждайтесь ими каждый день.
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Аксессуары

Готовьте разнообразные блюда благодаря нашему ассортимента аксессуаров.
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Бысро, легко, вкусно!

Мультиварка-скороварка "Все-в-одном" 

  • 13 программ + режим "Собственная блюдо", благодаря которому Вы можете готовить любимые блюда и экспериментировать с любыми рецептами.
  • Функция «Как в печи» для длительного приготовления блюд и неповторимого вкуса.
  • Меню на украинском языке на цифровом дисплее. 
  • Чаша с антипригарным покрытием для легкого мытья без лишних усилий.
Больше про мультиварку-скороварку

Мультипечь Philips.
Максимум здоровья и вкуса 

Мультипечь Philips XXL достаточно габаритная и мощная, чтобы приготовить целую курицу или до 6 порций вкусной хрустящей картошки фри за раз. Мультипечь удаляет лишний жир при запекании и делает пищу еще более полезной*, сохраняя тот удивительный вкус, к которому вы привыкли.

 

  • Наша самая большая и мощная мультипечь
  • Уменьшает количество жира и делает ваши блюда полезнее
  • Жарит, обжаривает и запекает
  • Цифровой дисплей с 5 режимами, включаются одним прикосновением

 

 

  * По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных в других фритюрницы / печах Philips.

Испытайте многофункциональность мультипечи XXL

Гриль

Жарка

Выпечка

Запекание

Ознакомиться с продуктом

Мультиварки Philips

Разнообразие блюд, минимум усилий

Мультиварки Philips с технологией VitaPlus помогают достичь лучших результатов приготовления ваших любимых блюд. Все программы адаптированы к локальным продуктам. А функция «Мой рецепт» дает возможность создать программу приготовления с температурной волной, в соответствии с предпочтениями Ваших любимых рецептов.

Узнать больше о мультиварках Philips

Кухонное оборудование  Philips

 

Качественное оборудование — это необходимость на каждой кухне. Значительно легче готовить вкусную еду с помощью таких приборов, как кухонные комбайны, миксеры и ручные блендеры. Большинство из них универсальные, что позволяет использовать их для разных потребностей. Например, в Мультиварке вы можете варить супы, тушить мясо и овощи, выпекать шарлотки, варить компоты и даже готовить йогурты и закваски.

 

Мультипечь — это также идеальный пример универсального приготовления. В один вечер в ней можно приготовить хрустящую картошку фри, а в другой — вкусную лазанью. Что бы вы не хотели приготовить, испечь или пожарить, всегда есть кухонный прибор, который поможет приготовить необходимое блюдо.

Приготовление еды

Чайники і заварники
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Приготовление соков и смузи

Чайники і заварники
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