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HD9314/90
Горячая вода для повседневного использования
Экономьте ценное время с чайником Philips Essential Collection серии 1000. Быстро готовьте любимые горячие напитки и кипятите воду для приготовления пищи — плоский нагревательный элемент обеспечит быстрое закипание и удобную очистку.
Надежное, безопасное, быстрое кипячение
Продуманный и удобный дизайн
Все удобства для завтрака
Комплект для завтрака, созданный с учетом основных целей эксплуатации. Соберите весь набор — в него также входят капельная кофеварка и тостер, выполненные в схожем стиле.
Оцените быстрое кипячение воды и удобную очистку благодаря скрытому нагревательному элементу из нержавеющей стали — это оптимальное сочетание скорости и комфорта для приготовления ваших любимых горячих напитков.
Больше не о чем беспокоиться. Чайник автоматически выключится, когда вода вскипит, чтобы избежать выкипания.
5.0
из 5
1
Отзыв
13/04/2026
Україна
Проверенный покупатель
Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий
Этот отзыв про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13
Этот отзыв про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000
Date of Use 2025-10-13