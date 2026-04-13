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  • Горячая вода для повседневного использования
  • Горячая вода для повседневного использования

Essentials CollectionЧайник Philips серии 1000

HD9314/90

5

| (1) Отзыв

Горячая вода для повседневного использования

Экономьте ценное время с чайником Philips Essential Collection серии 1000. Быстро готовьте любимые горячие напитки и кипятите воду для приготовления пищи — плоский нагревательный элемент обеспечит быстрое закипание и удобную очистку.

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Быстрое закипание для горячих напитков и не только

Горячая вода для повседневного использования

  • Надежное, безопасное, быстрое кипячение

  • Продуманный и удобный дизайн

  • Все удобства для завтрака

Все удобства для завтрака

Все удобства для завтрака

Комплект для завтрака, созданный с учетом основных целей эксплуатации. Соберите весь набор — в него также входят капельная кофеварка и тостер, выполненные в схожем стиле.

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

Плоский нагревательный элемент для быстрого кипячения воды и простой очистки

Оцените быстрое кипячение воды и удобную очистку благодаря скрытому нагревательному элементу из нержавеющей стали — это оптимальное сочетание скорости и комфорта для приготовления ваших любимых горячих напитков.

Защита от выкипания для вашей безопасности

Защита от выкипания для вашей безопасности

Больше не о чем беспокоиться. Чайник автоматически выключится, когда вода вскипит, чтобы избежать выкипания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

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13/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чайник чудовий, довго вагалася чи купляти чи ні, зараз не шкодую та раджу купити такий

Этот отзыв про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

Этот отзыв про Essentials Collection HD9314/90 Чайник Philips серії 1000

Date of Use 2025-10-13

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