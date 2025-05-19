Горячая вода всегда под рукой. Готовьте каждый день и со стилем.

Готовьте любимые горячие напитки или блюда со стильным чайником Philips серии 3000. Объем 1,7 л и окошко с подсветкой сделают использование максимально удобным, а изысканный и современный дизайн дополнит любой интерьер.