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Весь комплект для завтрака серии 3000
Разные блюда и напитки в вашем стиле
Утонченный дизайн, современный стиль
Откройте для себя полный комплект для завтрака серии 3000 с тостером и капельной кофеваркой в таком же дизайне. Стильные решения для идеального старта вашего дня!
Большой объем 1,7 л позволяет решать разные задачи, будь то заваривание чая или приготовление ужина, и подходит для всей семьи.
Плоский нагревательный элемент из нержавеющей стали имеет скрытую конструкцию для быстрого кипячения воды и удобной очистки. Гарантия чистоты и свежести воды до, во время и после каждого использования.
4.6
из 5
10
Отзывы
89%
рекомендуют этот продукт
Rostbc
19/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Якість і довговічність
Якісний матеріал з якого зроблений вироб,цікавий дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
Можу рекомендувати
Звичайний чайник. Все супер. Особливість - коли відкривається кришка гаряча\холодна вода (яка утворюються з пари на внутрішній частині кришки) стікає всередину чайника, а не по його корпусу на підлогу чи руки.
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
28/10/2024
Україна
Проверенный покупатель
Функціональний і надійний.
Простий але якісний вибір, один подарував сестрі. Один - доньці обидві задоволені
Плюсы
Надійність
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Series 3000 HD9318/00 Чайник