Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

Благодаря технологии TurboStar Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий! Узнать обо всех преимуществах