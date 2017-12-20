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Больше не доступен
Подходит для линейки HD962X
Подходит для линейки HD964X
Приготовление разнообразных блюд
Антипригарное покрытие
Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль для аэрогриля с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла.
Излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия в поверхности сковороды.
Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
ИннаК
20/12/2017
Україна
Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.
Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Съемная ручка EasyClick входит в стандартный комплект поставки аэрогриля.