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Сковорода-гриль аэрогриля

HD9940/00
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  • Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле
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    Сковорода-гриль аэрогриля

    HD9940/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

    Благодаря технологии TurboStar Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Сковорода-гриль аэрогриля

    Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

    Благодаря технологии TurboStar Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий! Узнать обо всех преимуществах

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      Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

      Сковорода-гриль для аэрогриля

      • Подходит для линейки HD962X
      • Подходит для линейки HD964X
      • Приготовление разнообразных блюд
      • Антипригарное покрытие
      Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

      Также идеально подходит для жарки, подрумянивания и обжаривания

      Оцените все возможности аэрогриля. Даже просто обжаривая или подрумянивая ингредиенты, вы получите прекрасные результаты за короткое время!

      Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

      Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

      Готовьте мясо, морепродукты или овощи!

      Сковороду-гриль легко очистить благодаря антипригарному покрытию

      Сковороду-гриль легко очистить благодаря антипригарному покрытию

      Благодаря антипригарному покрытию очистка сковороды-гриль не составит труда. Кроме того, сковорода подходит для мытья в посудомоечной машине.

      Съемная ручка EasyClick для удобства очистки и хранения*

      Съемная ручка EasyClick для удобства очистки и хранения*

      Благодаря съемной ручке EasyClick сковорода-гриль без труда поместится в посудомоечную машину, а затем и в любой кухонный шкаф. Съемная ручка EasyClick входит в стандартный комплект поставки аэрогриля.

      Перфорированная поверхность для идеальной циркуляции воздуха во время приготовления

      Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль для аэрогриля с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла.

      Перфорированная поверхность отводит излишка масла

      Излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия в поверхности сковороды.

      Высококачественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного извлечения продуктов

      Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.

      Благодаря увеличенной рабочей поверхности можно запекать рыбу целиком

      Эта сковорода-гриль обладает достаточной площадью для запекания или жарки рыбы целиком, большого стейка или щедрых порций овощей.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Антипригарное покрытие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        219 x 217 x 77  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        205 x 206 x 80  миллиметра
        Вес изделия
        0,16  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

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          • Съемная ручка EasyClick входит в стандартный комплект поставки аэрогриля.

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