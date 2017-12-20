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  • Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле
  • Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

Больше не доступен

Сковорода-гриль аэрогриля

HD9940/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле
Благодаря технологии TurboStar Rapid Air в сочетании с уникальной ребристой поверхностью с перфорацией вы сможете приготовить вкусные и полезные блюда из рыбы, мяса и овощей! Антипригарное покрытие упрощает очистку — остатки пищи удаляются без особых усилий!
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Сковорода-гриль для аэрогриля

Вкусные и полезные блюда, обжаренные или приготовленные на гриле

  • Подходит для линейки HD962X

  • Подходит для линейки HD964X

  • Приготовление разнообразных блюд

  • Антипригарное покрытие

Перфорированная поверхность для лучшей циркуляции воздуха при приготовлении

Откройте для себя новые возможности с помощью сковороды-гриль для аэрогриля с уникальной поверхностью. Благодаря технологии Rapid Air вы можете готовить полезные блюда без добавления или с небольшим количеством масла.

Перфорированная поверхность отводит излишка масла

Излишки жира во время приготовления будут стекать через отверстия в поверхности сковороды.

Качественная сковорода с антипригарным покрытием для удобного приготовления

Благодаря антипригарному покрытию вы сможете легко извлечь или загрузить продукты. Готовьте на гриле мясо и даже такие деликатные продукты, как рыба и овощи.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/12/2017

Україна

Україна

Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.

Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

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      Примечания

      1. Съемная ручка EasyClick входит в стандартный комплект поставки аэрогриля.