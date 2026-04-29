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Аксессуар для аэрогриля Комплект для гриля XXL

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Аксессуар для аэрогриляКомплект для гриля XXL

HD9959/00

Аксессуар для аэрогриля Комплект для гриля XXL

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Инструкции и документация

С этим специальным комплектом для гриля Philips XXL вы сможете готовить на гриле по любимым рецептам. Научитесь готовить на гриле превосходное мясо и овощи — приготовление полезных блюд стало значительно проще и быстрее!

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  • 26 July 2026

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