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Аксессуар для аэрогриля Комплект для гриля XXL
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HD9959/00
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С этим специальным комплектом для гриля Philips XXL вы сможете готовить на гриле по любимым рецептам. Научитесь готовить на гриле превосходное мясо и овощи — приготовление полезных блюд стало значительно проще и быстрее!
Все (10)
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Готовка замороженного картофеля фри в аэрогриле Philips
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Аэрогриль Philips шумит
Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
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