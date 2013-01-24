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Световой будильник Wake-up Light

HF3505/70
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  • Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light! Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light! Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light!
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    SmartSleep Световой будильник Wake-up Light

    HF3505/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light!

    Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Теперь Вы будете просыпаться легче и чувствовать себя бодрыми и заряженными энергией. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SmartSleep Световой будильник Wake-up Light

    Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light!

    Идею этого будильника подсказала сама природа. Philips Wake-up Light обеспечивает естественное пробуждение при помощи уникального сочетания света и звука. Теперь Вы будете просыпаться легче и чувствовать себя бодрыми и заряженными энергией. Узнать обо всех преимуществах

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      Просыпайтесь в отличном настроении с Wake-up Light!

      Легкое пробуждение и заряд энергии с самого утра

      • Пусть по утрам вас будит свет
      • Звуки природы — 2 вида
      • Радио FM и прикроватная лампа
      Звуки природы для будильника: 2 сигнала на выбор

      Звуки природы для будильника: 2 сигнала на выбор

      В установленное вами время раздастся сигнал — звук природы, помогающий проснуться окончательно. Громкость выбранного вами звука будет постепенно увеличиваться в течение полутора минут до заданного уровня. Вы можете выбрать один из двух вариантов пения птиц.

      Прикроватный светильник с 10 настройками освещения

      Прикроватный светильник с 10 настройками освещения

      У каждого человека — своя светочувствительность. Как правило, при более высокой интенсивности света человеку требуется меньше времени, чтобы полностью проснуться. Интенсивность света будильника Wake-up Light можно настроить индивидуально до значения 200 люкс, всего предусмотрено 10 уровней интенсивности света.

      Разработано Philips — экспертом в области света с опытом более 100 лет.

      Разработано Philips — экспертом в области света с опытом более 100 лет.

      Компания Philips была основана более 100 лет назад, и начала свою историю с производства лампочек. За 100 лет Philips стала глобальной компанией, привносящей инновации во множество различных сфер. Но и сегодня освещение остается одним из фокусных направлений Philips. Световой будильник Wake-up Light — это достойное продолжение разработок, которыми мы городимся, созданное благодаря знаниям и многолетнему опыту лучших в мире специалистов по освещению.

      Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

      Единственный световой будильник, эффективность которого доказана клинически

      На сегодняшний день будильник Philips Wake-up Light — единственный будильник, чья эффективность доказана научно. Стремясь к тому, чтобы будильник Wake-up Light помогал Вам проснуться как можно более естественным образом и заряжал Вас бодростью, мы провели множество клинических исследований. Мы привлекали к исследованиям независимые научные организации, изучившие влияние света на процесс пробуждения в целом. Так мы получили доказательство того, что световой будильник Philips Wake-up Light — это не только естественное пробуждение, но и заряд бодрости и хорошего настроения с самого утра.

      Функция отложенного сигнала

      Функция отложенного сигнала

      Отложите сигнал будильника всего лишь одним касанием. Через 9 минут сигнал снова повторится с нарастанием громкости.

      Постепенное пробуждение благодаря имитации рассвета

      Постепенное пробуждение благодаря имитации рассвета

      Имитируя естественный рассвет солнца, свет постепенно становится ярче: в течение 30 минут он плавно переходит в желтый оттенок дневного света. Такое постепенное нарастание света помогает организму проснуться естественным образом. И только после этого раздается выбранный вами сигнал — один из звуков природы, который позволит вам полностью проснуться в прекрасном настроении.

      4 уровня яркости дисплея для комфортного использования

      4 уровня яркости дисплея для комфортного использования

      Яркость дисплея можно менять от высокой к средней, затем низкой и очень низкой, а также полностью отключить.

      Цвет рассвета: ярко-желтый

      Во время имитации рассвета свет меняется от желтого к ярко-желтому.

      Технические характеристики

      • Легко использовать

        Нескользящие резиновые ножки
        Да
        Тип повторного сигнала
        Отложите сигнал будильника всего лишь одним касанием по прибору
        Настройка уровня яркости дисплея
        4 режима
        Функция демонстрации для магазинов
        Да
        Количество будильников
        1
        Заряжает iPhone/iPod Touch
        Нет
        Продолжительность отложенного сигнала
        9 минут
        Управляется приложением iPhone
        Нет

      • Логистические данные

        Страна изготовления
        Китай
        Код CTV (ЕВРОПА | США)
        8843350001 | 884350060

      • Звук

        Количество пробуждающих звуков природы
        2
        Прослушивание музыки со смартфона/iPod
        Нет
        FM-радио
        Да

      • Здоровье и хорошее самочувствие благодаря энергии света

        Заряжает энергией с утра
        Да
        Плавное пробуждение благодаря свету
        Да

      • Естественный свет

        Настройки яркости
        10
        Интенсивность света
        200 люкс
        Функция имитации рассвета
        30 минут
        Различные оттенки рассвета
        Яркий желтый
        Функция сна
        Нет

      • Технические

        Размеры коробки (Ш х В х Г)
        200 x 200 x 130 мм (В х Ш х Г)
        Вес коробки
        600 грамм
        Длина шнура ЕС/США
        150/180 см
        Частота
        50/60 Гц
        Изоляционное устройство
        Класс III
        Изоляция электровилки
        Class II (двойная изоляция)
        Входная мощность
        7,5  Вт
        Выходной адаптер питания
        5,4  Вт
        Размеры изделия
        180 x 180 x 115 мм (В х Ш х Г)
        Вес продукта
        290 грамм
        Заменяемая лампа
        Нет
        Тип лампы
        Светодиодная лампа Liteon SMD
        напряжение
        100/240 В

      • Безопасность и соответствие стандартам

        Это не просто осветительный прибор
        Это не просто осветительный прибор
        Просыпайтесь благодаря свету
        Просыпайтесь благодаря свету
        не содержит УФ-лучей
        не содержит УФ-лучей

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