Регулируемый угол с возможностью поворота

InfraCare HP 3643 прост в использовании, и благодаря своей максимальной универсальности предназначен для обогрева участков тела в разных положениях (например, лежа на кровати или диване). Помимо регулировки высоты, плафон можно с легкостью устанавливать в оптимальном положении для обогрева определенной части тела, регулируя его положение по горизонтали и вертикали (на 90 градусов влево/вправо), и наклоняя вверх или вниз (на 45 градусов).