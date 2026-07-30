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  • Эффективное снятие боли
  • Эффективное снятие боли

Больше не доступен

Инфракрасная лампа InfraCare

HP3641

Эффективное снятие боли
Philips InfraCare эффективно снимает боль в мышцах и суставах. Инфракрасное излучение мощностью 650 Вт дает ощущение комфорта и глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращение и снимая боль на участках тела площадью 60 x 40 см.
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Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Эффективное снятие боли

  • 650 Вт

  • Воздействие на половину тела

  • Высота 63,5 см

Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 650 Ватт

Инфракрасная галогеновая лампа мощностью 650 Ватт

Лампа Philips InfraCare HP 3643 специально разработана для эффективного снятия боли на участках 60 x 40 см, например на всей спине, обоих плечах и шее или на бедре. В лампе InfraCare применяется инновационная технология инфракрасных галогеновых ламп. Специальная оптика, фильтр и мощная (650 Ватт) галогеновая лампа рассчитаны на лечебное воздействие на отдельный участок тела (60 x 40 см). Теперь тепловое воздействие стало более комфортным, так как тепло более равномерно распределяется по облучаемому участку.

Регулируемый угол с возможностью поворота

Регулируемый угол с возможностью поворота

InfraCare HP 3643 прост в использовании, и благодаря своей максимальной универсальности предназначен для обогрева участков тела в разных положениях (например, лежа на кровати или диване). Помимо регулировки высоты, плафон можно с легкостью устанавливать в оптимальном положении для обогрева определенной части тела, регулируя его положение по горизонтали и вертикали (на 90 градусов влево/вправо), и наклоняя вверх или вниз (на 45 градусов).

Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

Технические характеристики

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