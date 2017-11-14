Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
1600 Вт
Складной
Поддержка различных напряжений питания
Чехол для путешествий
Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!