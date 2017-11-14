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  • Превосходная укладка в любых условиях
  • Превосходная укладка в любых условиях
  • Превосходная укладка в любых условиях
  • Превосходная укладка в любых условиях
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  • Превосходная укладка в любых условиях
  • Превосходная укладка в любых условиях
  • Превосходная укладка в любых условиях

Больше не доступен

SalonDryФен

HP4940/00

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Превосходная укладка в любых условиях
Отправляясь в поездку, не забудьте позаботиться о своей прическе! Фен SalonDry Travel настолько компактен, что с легкостью поместится в дорожную сумку. Складной, эргономичный дизайн и высокая мощность — 1600 Вт. Этот фен незаменим в дороге!
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Фен SalonDry Travel

Превосходная укладка в любых условиях

  • 1600 Вт

  • Складной

  • Поддержка различных напряжений питания

  • Чехол для путешествий

Мощность 1600 Вт для бережной сушки

Мощность 1600 Вт для бережной сушки

Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно обращается с вашими волосами — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

Три регулируемых режима для большего контроля

Три регулируемых режима для большего контроля

Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

Складная ручка для удобства использования в поездках

Складная ручка для удобства использования в поездках

Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!

Технические характеристики

Ответы на часто задаваемые вопросы

Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 348.8 kB
  • 15 April 2022

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