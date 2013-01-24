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    Double Contour

    Ladyshave

    HP6335/00
    Общая оценка / 5
    • Бритва Ladyshave Double Contour Бритва Ladyshave Double Contour Бритва Ladyshave Double Contour
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      Double Contour Ladyshave

      HP6335/00
      Общая оценка / 5

      Бритва Ladyshave Double Contour

      Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Double Contour Ladyshave

      Бритва Ladyshave Double Contour

      Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.

      Бритва Ladyshave Double Contour

      Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Double Contour Ladyshave

      Бритва Ladyshave Double Contour

      Инновационная двойная сетка женской бритвы Ladyshave гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Никогда еще чистое комфортное бритье не было таким простым.

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        Double Contour

        Double Contour

        Ladyshave

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Бритва Ladyshave Double Contour

        Для быстрого и чистого бритья

        Позволяет сбривать более длинные волоски

        Встроенный откидной триммер позволяет сбривать более длинные волоски

        Бритвенная головка с двойными сетками для идеального результата

        Бритвенная головка с двойными сетками захватывает каждый волосок, обеспечивая чистое бритье и сокращая раздражение кожи до минимума

        Плавающая бритвенная головка повторяет все изгибы вашего тела

        Автоматически адаптируется к каждому изгибу тела без риска порезов

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Источник питания
          Аккумулятор
          Бритвенная сетка
          2
          Материал сетки
          Никель
          Количество предохранительных зубцов
          43
          Количество режущих зубцов
          39
          Количество слоев
          24 и 30
          Мотор
          Мотор с питанием от постоянного тока, FF-180SH-3825
          напряжение
          1,2 В постоянного тока
          Материал корпуса
          ABS BASF GP22
          Вес Ladyshave
          125  г
          Вес зарядного устройства
          16  г
          Цвет
          Лавандовая передняя панель с белым корпусом

        • Логистические данные

          Код CTV
          8845 335 00000
          Количество уровней
          10
          Количество A-коробов на один уровень (Европа)
          12
          Количество A-коробов на один уровень (Великобритания)
          15
          Количество поддонов (Европа)
          720  шт.
          Количество поддонов (Великобритания)
          900  шт.
          Размер поддона (Европа)
          1000 x 800  миллиметра
          Размер поддона (Великобритания)
          1000 x 1200  миллиметра

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          170,5x62,5x190  миллиметра
          Вес F-Box
          372  г
          Размеры A-box
          395x200x190  миллиметра
          Вес A-Box
          2450  г
          Количество предметов в A-box
          6  шт.

        • Аксессуары

          Зарядное устройство
          Да
          Щеточка для чистки
          Да
          Насадки для подравнивания линии бикини
          Да

        • Особенности

          Двойная бритвенная головка
          Да
          Перезарядка
          Да

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