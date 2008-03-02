Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах
Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бритва Ladyshave Double Contour
Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах
Ladyshave
Итого:
Встроенный откидной триммер позволяет сбривать более длинные волоски
Работает от аккумулятора — 20 минут автономной работы.
Автоматически адаптируется к каждому изгибу тела без риска порезов
Гипоаллергенные позолоченные бритвенные сетки уменьшают раздражение и аллергическую реакцию кожи
Встроенная полоска с алоэ вера улучшает увлажнение для гладкого и безопасного бритья
Особенности
Аксессуары
Логистические данные
Технические характеристики
Вес и размеры A-box
Вес и размеры F-box