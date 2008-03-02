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Double Contour

Ladyshave

HP6345/00
Общая оценка / 5
  • Бритва Ladyshave Double Contour Бритва Ladyshave Double Contour Бритва Ladyshave Double Contour
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    Double Contour Ladyshave

    HP6345/00
    Общая оценка / 5

    Бритва Ladyshave Double Contour

    Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Double Contour Ladyshave

    Бритва Ladyshave Double Contour

    Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах

    Бритва Ladyshave Double Contour

    Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Double Contour Ladyshave

    Бритва Ladyshave Double Contour

    Инновационная двойная сетка бритвы гарантирует быстрое и более эффективное бритье. Две головки легко удаляют даже самые жесткие волоски без риска порезов. Щадящие бритвенные головки с позолотой 24 K предотвращают раздражение наиболее чувствительных участков. Узнать обо всех преимуществах

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      Double Contour

      Double Contour

      Ladyshave

      Итого:

      Бритва Ladyshave Double Contour

      Для быстрого и чистого бритья

      • Влажный и сухой уход
      • для чувствительной кожи

      Позволяет сбривать более длинные волоски

      Встроенный откидной триммер позволяет сбривать более длинные волоски

      Для влажного и сухого бритья

      Работает от аккумулятора — 20 минут автономной работы.

      Плавающая бритвенная головка повторяет все изгибы вашего тела

      Автоматически адаптируется к каждому изгибу тела без риска порезов

      Гипоаллергенные позолоченные бритвенные сетки для защиты кожи

      Гипоаллергенные позолоченные бритвенные сетки уменьшают раздражение и аллергическую реакцию кожи

      Полоска с алоэ вера для лучшего увлажнения кожи

      Встроенная полоска с алоэ вера улучшает увлажнение для гладкого и безопасного бритья

      • Особенности

        Двойная бритвенная головка
        Да
        Моющаяся бритвенная головка
        Да
        Перезарядка
        Да

      • Аксессуары

        Зарядное устройство
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Насадки для подравнивания линии бикини
        Да
        Насадка для начинающих
        Да
        Роскошный футляр
        Да

      • Логистические данные

        Код CTV
        8846 345 00000
        Количество A-boxes в уровне
        (Евр.): 12 (Брит.): 15
        Количество уровней
        10
        Количество поддонов
        (Евр.): 720 (Брит.): 900  шт.
        Размер поддона (Европа)
        100 x 80  см
        Размер поддона (Великобритания)
        100 x 120  см

      • Технические характеристики

        Цвет
        Золотая передняя панель с белым корпусом
        Материал корпуса
        ABS BASF GP22
        Материал сетки
        Никель с золотым покрытием
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока, FF-180SH-3825  В
        Количество режущих зубцов
        39
        Количество предохранительных зубцов
        43
        Количество слоев
        24 и 30
        Источник питания
        Аккумулятор
        Бритвенная сетка
        2
        напряжение
        1,2 В пост. тока
        Вес Ladyshave
        127  г

      • Вес и размеры A-box

        Размеры
        395x200x190  миллиметра
        Количество предметов в A-box
        6  шт.
        Вес
        2718  г

      • Вес и размеры F-box

        Размеры
        170,5x62,5x190  миллиметра
        Вес
        402  г

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