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Больше не доступен
HP6373/00
Спа-салон у вас дома
Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн.
Стрижка, подравнивание и бритье
Триммер для точного и аккуратного подравнивания срезает волоски менее чем на миллиметр (срезает до 0,6 мм).
Гигиеничная насадка триммера подрезает волоски на пять различных уровней длины (2-10 мм), теперь вы сможете креативно подойти к созданию линии бикини.
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