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    Bikini Perfect

    Триммер для линии бикини

    HP6373/00
    Общая оценка / 5
    • Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома Спа-салон у вас дома
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      Bikini Perfect Триммер для линии бикини

      HP6373/00
      Общая оценка / 5

      Спа-салон у вас дома

      Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Bikini Perfect Триммер для линии бикини

      Спа-салон у вас дома

      Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

      Спа-салон у вас дома

      Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Bikini Perfect Триммер для линии бикини

      Спа-салон у вас дома

      Идеально гладкая и шелковистая кожа. Благодаря этому триммеру вы можете подравнивать и удалять волосы, а также создавать бикини-дизайн. Узнать обо всех преимуществах

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        Bikini Perfect

        Bikini Perfect

        Триммер для линии бикини

        Итого:

        Спа-салон у вас дома

        Триммер для чувствительных участков, меньше раздражения на коже

        • Стрижка, подравнивание и бритье
        Триммер для точного и аккуратного подравнивания

        Триммер для точного и аккуратного подравнивания

        Триммер для точного и аккуратного подравнивания срезает волоски менее чем на миллиметр (срезает до 0,6 мм).

        Гигиеничная насадка триммера

        Гигиеничная насадка триммера

        Гигиеничная насадка триммера подрезает волоски на пять различных уровней длины (2-10 мм), теперь вы сможете креативно подойти к созданию линии бикини.

        Сверхмягкое и безопасное бритье

        Сверхмягкое и безопасное бритье

        Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

        Гребень с ионами серебра обеспечивает гигиену использования

        Для использования на влажной и сухой коже

        Использование на влажной и сухой коже: для использования в душе и после него, простая чистка под струей воды.

        • Аксессуары

          Сверхмягкое и безопасное бритье
          Да
          Гигиеничная насадка триммера
          Да
          Триммер для точного и аккуратного подравнивания
          Да

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