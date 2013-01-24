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Satinelle

Эпилятор Satinelle

HP6400/00
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1 награда
  • Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго
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    Satinelle Эпилятор Satinelle

    HP6400/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор Satinelle

    Гладкая кожа ног надолго

    Гладкая кожа ног надолго. Эпилятор Philips удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

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      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Технические характеристики

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да
        Металлическая система эпиляции
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        100—240  В
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        потребляемая мощность
        7,5  Вт
        Скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733

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