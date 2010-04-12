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Satinelle

Эпилятор

HP6401/04
Общая оценка / 5
1 награда
  • Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго Гладкая кожа ног надолго
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    Satinelle Эпилятор

    HP6401/04
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гладкая кожа ног надолго

    Эпилятор Philips сделает вашу кожу гладкой надолго. Удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Гладкая кожа ног надолго

    Эпилятор Philips сделает вашу кожу гладкой надолго. Удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкая кожа ног надолго

    Эпилятор Philips сделает вашу кожу гладкой надолго. Удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Эпилятор

    Гладкая кожа ног надолго

    Эпилятор Philips сделает вашу кожу гладкой надолго. Удаляет волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи на срок до четырех недель. Узнать обо всех преимуществах

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      Satinelle

      Satinelle

      Эпилятор

      Итого:

      Гладкая кожа ног надолго

      Быстрая и эффективная эпиляция

      • с бритвенной насадкой
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Два режима скорости для бережной и максимально эффективной эпиляции

      Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Дополнительная бритвенная головка

      Дополнительная бритвенная головка

      • Особенности

        2 режима скорости
        Да
        Металлическая система эпиляции
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        100—240  В
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        потребляемая мощность
        7,5  Вт
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733

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