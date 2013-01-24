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    Satinelle

    Эпилятор

    HP6408/03
    Общая оценка / 5
    • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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      Satinelle Эпилятор

      HP6408/03
      Общая оценка / 5

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Satinelle Эпилятор

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Satinelle Эпилятор

      Satinelle Soft

      Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

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        Satinelle

        Satinelle

        Эпилятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Satinelle Soft

        Эпилятор с плавающей массажной насадкой для легкой эпиляции

        Плавающая массажная система

        Плавающая массажная система

        Плавающая массажная насадка успокаивает кожу и сводит к минимуму неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора

        Уникальная эпиляционная система Philips

        Уникальная эпиляционная система Philips

        Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

        Эпилирующую головку можно мыть

        Для максимальной гигиены и простоты очистки.

        Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

        В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

        Технические характеристики

        • Особенности

          Плавающая массажная система
          Да
          Металлическая система эпиляции
          Да
          2 режима скорости
          Да

        • Технические характеристики

          Источник питания
          Переменный ток (сеть)
          напряжение
          Универсальный адаптер для любой страны
          Мотор
          питание от постоянного тока
          потребляемая мощность
          3  Вт
          Количество дисков
          21
          Количество пинцетов
          20
          движений в секунду, скорость 1
          600
          движений в секунду, скорость 2
          733
          об/мин скорость 1
          1900 мин
          об/мин скорость 2
          2200 мин

        • Аксессуары

          Насадка для чувствительных участков
          Для чувствительных участков тела
          Отшелушивающая подушечка
          Предотвращает врастание волосков
          Щеточка для чистки
          Для простой очистки

        • Логистические данные

          Количество A-коробов на один уровень (Европа)
          60
          Количество A-коробов на один уровень (Великобритания)
          75
          Количество уровней (Европа)
          4
          Количество уровней (Великобритания)
          4
          Количество поддонов (Европа)
          240  шт.
          Количество поддонов (Великобритания)
          300  шт.
          Размер поддона (Европа)
          113,3 x 120 x 80  см
          Размер поддона (Великобритания)
          113,3 x 120 x 100  см

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          232 x 175 x 75 (в x ш x г)  миллиметра
          Вес F-Box
          659,5  г
          Размеры A-box
          247 x 200 x 400 (в x ш x г)  миллиметра
          Количество предметов в A-box
          5  шт.
          Вес A-Box
          3531  г

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