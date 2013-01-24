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Satinelle Essential

Компактный эпилятор

HP6423/01
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция
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    Satinelle Essential Компактный эпилятор

    HP6423/01
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и работает от сети, головку можно промывать водой для гигиеничного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Essential Компактный эпилятор

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и работает от сети, головку можно промывать водой для гигиеничного использования. Узнать обо всех преимуществах

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и работает от сети, головку можно промывать водой для гигиеничного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Essential Компактный эпилятор

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает вашу кожу идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и работает от сети, головку можно промывать водой для гигиеничного использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Простая эпиляция

      • для ног
      • 1 аксессуар
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      • Эргономичная ручка
      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

      Эпилирующие диски для бережной эпиляции удаляют волоски длиной от 0,5 мм без неприятных ощущений на коже.

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      Бритвенная головка для гладкого бритья чувствительных участков тела

      Бритвенная головка для гладкого бритья чувствительных участков тела

      Бритвенная головка повторяет контуры линии бикини и подмышек для более гладкого бритья.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Бритвенная головка
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Ручка
        Эргономичная
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Высокое качество

        Эпилирующие диски
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции
        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции

      • Питание

        напряжение
        13  В

      • Обслуживание

        Гарантия
        Гарантия 2 года

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