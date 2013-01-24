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Satinelle

Эпилятор

HP6483/00
Общая оценка / 5
  • Легкая, быстрая эпиляция Легкая, быстрая эпиляция Легкая, быстрая эпиляция
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    Satinelle Эпилятор

    HP6483/00
    Общая оценка / 5

    Легкая, быстрая эпиляция

    Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Легкая, быстрая эпиляция

    Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

    Легкая, быстрая эпиляция

    Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Легкая, быстрая эпиляция

    Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

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      Легкая, быстрая эпиляция

      Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа

      Охлаждающая гелевая рукавица

      Охлаждающая гелевая рукавица

      Охлаждает и успокаивает кожу при эпиляции.

      Дополнительная бритвенная головка

      Дополнительная бритвенная головка

      Керамическая система эпиляции

      Уникальный керамический материал и эргономичный дизайн эпилятора обеспечивают на 20% более быструю* эпиляцию.*по сравнению с Philips Satin Ice.

      Система активного массажа

      Минимум неприятных ощущений и повышенный комфорт при эпиляции.

      Мягкая гелевая подушечка на корпусе

      Мягкая гелевая подушечка из новых инновационных материалов обеспечивает удобство использования прибора. По сравнению с другими мягкими материалами, гелевые материалы не пачкаются во время хранения.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Охлаждающая гелевая рукавица
        Да
        Керамическая система эпиляции
        Да
        Система активного массажа
        Да
        2 режима скорости
        Да

      • Аксессуары

        Съемная бритвенная головка
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Отшелушивающая подушечка
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Технические характеристики

        Источник питания
        Да
        Напряжение
        100—240  В
        Мотор
        Пост. ток. 12 В  В
        Потребляемая мощность
        6  Вт
        Количество дисков
        13
        Количество пинцетов
        24
        RPM
        скорость I: 2200, скорость II: 2700
        Движений/секунду
        скорость I: 880, скорость II: 1080

      • Логистические данные

        Размер поддона (Европа)
        113,3 x 120 x 80 (ДxШxВ)  см
        Размер поддона (Великобритания)
        113,3 x 120 x 100 (ДxШxВ)  см
        Количество поддонов (Европа)
        192 шт. F-Box
        Количество поддонов (Великобритания)
        240 шт. F-Box
        Количество уровней
        4
        Количество F-box в A-box
        Да
        Вес палеты (Европа)
        150,7  кг
        Вес паллета (Великобритания)
        184,6  кг

      • Страна изготовления

        Страна изготовления
        Словения

      • Вес и размеры F-box

        Габариты F-короба
        235 x 174 x 95 (ДxШxВ)  мм
        Вес F-Box
        659  г

      • Вес и размеры A-box

        Габариты A-короба
        248 x 595 x 180 (ДxШxВ)  мм
        Вес A-Box
        4240  г

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