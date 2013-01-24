Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая, быстрая эпиляция
Эпилятор с охлаждающей гелевой рукавицей и функцией массажа
Охлаждает и успокаивает кожу при эпиляции.
Уникальный керамический материал и эргономичный дизайн эпилятора обеспечивают на 20% более быструю* эпиляцию.*по сравнению с Philips Satin Ice.
Минимум неприятных ощущений и повышенный комфорт при эпиляции.
Мягкая гелевая подушечка из новых инновационных материалов обеспечивает удобство использования прибора. По сравнению с другими мягкими материалами, гелевые материалы не пачкаются во время хранения.
Особенности
Аксессуары
Технические характеристики
Логистические данные
Страна изготовления
Вес и размеры F-box
Вес и размеры A-box