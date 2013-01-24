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    Satinelle Ice

    Эпилятор

    HP6491/00
    Общая оценка / 5
    • Уникальная керамическая система эпиляции от Philips Уникальная керамическая система эпиляции от Philips Уникальная керамическая система эпиляции от Philips
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      Satinelle Ice Эпилятор

      HP6491/00
      Общая оценка / 5

      Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

      Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Satinelle Ice Эпилятор

      Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

      Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

      Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

      Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Satinelle Ice Эпилятор

      Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

      Благодаря успокаивающему кожу охлаждению и встроенной массажной системе, новый эпилятор Satinelle Ice существенно облегчает боль, традиционно связанную с эпиляцией. Не вызывающая аллергии система керамических дисков не раздражает чувствительную кожу. Узнать обо всех преимуществах

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        Satinelle Ice

        Satinelle Ice

        Эпилятор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Уникальная керамическая система эпиляции от Philips

        Охлаждение и массаж для более мягкой эпиляции

        • Синий

        Съемная охлаждающая головка

        Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

        Плавающая охлаждающая головка

        Повторяет изгибы тела, снижая болевые ощущения при эпиляции, а одновременное охлаждение и смягчение делают кожу более гладкой.

        Встроенная массажная система

        Охлаждающая головка минимизирует неприятные ощущения во время эпиляции.

        Гипоаллергенная керамическая эпиляционная головка

        Улучшенный уход за кожей с меньшим риском аллергенного раздражения.

        Изогнутая эпиляционная головка

        Для улучшенного захвата волос, при котором 95% волос удаляются с корнем одним движением.

        Более высокая скорость вращения

        Для более эффективного удаления волос.

        Отшелушивающая подушечка

        Сокращает количество вросших волосков.

        Новый эргономичный дизайн

        Для удобства эксплуатации.

        Два режима скорости

        Скорость 1 для тонких волос, скорость 2 — для более толстых.

        Технические характеристики

        • Особенности

          Керамическая система эпиляции
          Да
          Плавающая головка охладителя
          Да
          Система активного массажа
          Да
          2 режима скорости
          Да

        • Технические характеристики

          движений в секунду, скорость 1
          880
          движений в секунду, скорость 2
          1080
          об/мин скорость 1
          2200 мин
          об/мин скорость 2
          2700 мин.
          Источник питания
          Перем. ток (сеть)
          напряжение
          100-240В (50-60Гц) Авт. уст. напряжения  В
          Мотор
          Мотор 14 В пост.ток
          потребляемая мощность
          6  Вт
          Количество дисков
          25
          Количество пинцетов
          24

        • Аксессуары

          Термоизолирующий футляр
          Да
          Отшелушивающая подушечка
          Да
          Роскошный футляр
          Да
          Щеточка для чистки
          Да

        • Вес и габариты

          Дизайн упаковки
          Подарочная коробка с 3D окном
          Размеры F-box
          19,6 x 9,4 x 23,5 см (длина x ширина x высота)  миллиметра
          Вес F-Box
          625  г
          Размеры A-box
          56,6 x 19,6 x 25,1 см (длина x ширина x высота)  миллиметра
          Вес A-Box
          4060  г
          Количество предметов в A-box
          6  шт.

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