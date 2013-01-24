Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

Satinelle Ice

Эпилятор

HP6496/00
Общая оценка / 5
  • Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition Серия Satinelle Ice Limited Edition
    -{discount-value}

    Satinelle Ice Эпилятор

    HP6496/00
    Общая оценка / 5

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Ice Эпилятор

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Ice Эпилятор

    Серия Satinelle Ice Limited Edition

    Первый керамический эпилятор со съемной охлаждающей головкой и массажной системой. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Серия Satinelle Ice Limited Edition

      Самый безболезненный эпилятор от компании Philips

      • Черный
      Гипоаллергенные диски

      Гипоаллергенные диски

      Снижают риск аллергенного раздражения кожи, обеспечивая дополнительный уход за ней.

      Роскошный футляр

      Роскошный футляр

      Удобство хранения и простота использования в любых условиях

      Дополнительная бритвенная головка

      Дополнительная бритвенная головка

      Охлаждающая насадка класса Премиум

      идеально повторяет изгибы тела, охлаждая кожу и смягчая ощущения при эпиляции.

      Новая керамическая система эпиляции

      Благодаря уникальным керамическим материалам и эргономичной форме эпиляционная головка захватывает больше волосков, обеспечивая ускорение процесса эпиляции на 20 %. *По сравнению с Philips Satin Ice.

      Система активного массажа

      Встроенная массажная система успокаивает кожу, что делает Satinelle Ice самым щадящим из всех эпиляторов Philips.

      Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

      В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Плавающая головка охладителя
        Да
        Керамическая система эпиляции
        Да
        Система активного массажа
        Да
        2 режима скорости
        Да
        Роскошный и стильный дизайн
        Да

      • Технические характеристики

        Скорость 1
        880
        движений в секунду, скорость 2
        1080
        об/мин скорость 1
        2200 мин
        об/мин скорость 2
        2700 мин.
        Источник питания
        Перем. ток (сеть)
        напряжение
        100-240В (50-60Гц) Авт. уст. напряжения  В
        Мотор
        Мотор 14 В пост.ток
        потребляемая мощность
        6  Вт
        Количество дисков
        25
        Количество пинцетов
        24

      • Аксессуары

        Съемная бритвенная головка
        Да
        Охлаждающая головка для чувствительных участков
        Да
        Термоизолирующий футляр
        Да
        Отшелушивающая подушечка
        Да
        Роскошный футляр
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Вес и габариты

        Дизайн упаковки
        Эксклюзивная подарочная коробка с возможностью подвешивания
        Размеры F-box
        19,6 x 9,4 x 23,5 см (ш x г x в)  миллиметра
        Вес F-Box
        733  г
        Размеры A-box
        56,6 x 19,6 x 25,1 см (ш x г x в)  миллиметра
        Вес A-Box
        4708  г
        Количество предметов в A-box
        6  шт.

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Откройте для себя

          My Philips

          Зарегистрируйтесь, чтобы получить
          уникальные преимущества

          Підпишіться на нашу розсилку новин

          Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

          Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

          Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

          Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

          Подписаться