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Больше не доступен
HP6508/01
Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель
Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции.
Sensitive
Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.
При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды
Минимизирует неприятные ощущения и успокаивает кожу во время эпиляции
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