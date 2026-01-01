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  • Фотография передней части продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

SatinelleЭпилятор

HP6508/01

Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

Откройте для себя эпиляцию с новой системой Philips, удаляющей волосы с корнем и сохраняющей кожу безупречно гладкой в течение нескольких недель, а не дней. В комплект входит набор уникальных насадок для начинающих, с помощью которого можно достичь превосходных результатов эпиляции.

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Эффективно удаляет волосы и заботится о коже

Идеально гладкая кожа в течение нескольких недель

  • Sensitive

Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

Эта система эпиляции удаляет волоски длиной до 0,5 мм

Кроме того, гипоаллергенные диски обеспечивают оптимальную гигиену.

Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

Полностью моющаяся головка для оптимальной гигиены

При необходимости головку можно снять и промыть под струей воды

Двойная вращающаяся массажная насадка для легкой эпиляции

Двойная вращающаяся массажная насадка для легкой эпиляции

Минимизирует неприятные ощущения и успокаивает кожу во время эпиляции

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения