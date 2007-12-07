  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Дарите с любовью! Скидки до -39%
дни
часы
мин
сек
Дарите с любовью! Скидки до -39%
Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Satinelle Ice Premium

    Эпилятор

    HP6513/00
    Общая оценка / 5
    • Сверхлегкая, быстрая эпиляция Сверхлегкая, быстрая эпиляция Сверхлегкая, быстрая эпиляция
      -{discount-value}

      Satinelle Ice Premium Эпилятор

      HP6513/00
      Общая оценка / 5

      Сверхлегкая, быстрая эпиляция

      Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Satinelle Ice Premium Эпилятор

      Сверхлегкая, быстрая эпиляция

      Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      Сверхлегкая, быстрая эпиляция

      Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Satinelle Ice Premium Эпилятор

      Сверхлегкая, быстрая эпиляция

      Керамические диски удаляют волоски с корнем, обеспечивая гладкость кожи. Благодаря успокаивающим свойствам льда, съемный охладитель обезболивает кожу при эпиляции. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Эпиляторы

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Satinelle Ice Premium

        Satinelle Ice Premium

        Эпилятор

        Итого:

        Сверхлегкая, быстрая эпиляция

        Эпилятор с охлаждающей насадкой и функцией массажа

        • Со съемной охлаждающей головкой
        Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

        Премиальная охлаждающая насадка с плавающей головкой

        Запатентованная охлаждающая насадка успокаивает кожу, снижая неприятные ощущения при эпиляции. Ее плавающая головка следует всем изгибам тела, охлаждая кожу и минимизируя чувство дискомфорта.

        Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

        Высокочастотный массаж с Алоэ Вера

        Алоэ Вера мягко воздействует на кожу, успокаивая ее. Высокочастотный массаж стимулирует нервные окончания, отвлекая кожу от неприятных ощущений и обеспечивая комфортную эпиляцию.

        Уникальная керамическая система эпиляции

        Уникальная керамическая система эпиляции

        обеспечивает на 20% более быструю и эффективную эпиляцию.

        Изогнутая эпиляционная головка

        Изогнутая эпиляционная головка

        Захватывает даже короткие волоски длиной в полмиллиметра. Для того чтобы приступить к повторной эпиляции, Вам не нужно ждать, когда волоски снова отрастут.

        Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

        Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

        Эргономичный дизайн

        Особая эргономичная форма эпилятора Satinelle Ice Premium обеспечивает удобство и простоту использования.

        • Аксессуары

          Отшелушивающая рукавица
          предотвращает врастание волосков
          Насадка для чувствительных участков тела
          для чувствительных участков тела
          Термоизолирующий футляр
          для удобства в обращении
          Роскошный футляр
          для хранения и защиты

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.