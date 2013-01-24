Всегда готова выйти в свет!

С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.