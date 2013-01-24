Всегда готова выйти в свет!
С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда готова выйти в свет!
С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.
Всегда готова выйти в свет!
С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда готова выйти в свет!
С этим новым комплектом для эпиляции специальной серии ваша кожа будет гладкой, как шелк. Благодаря быстрому и эффективному эпилятору, прецизионному эпилятору для чувствительных участков тела и усовершенствованному пинцету для бровей вы всегда будете готовы к любой вечеринке.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос. А также великолепно выглядит!
Идеально гладкая кожа в чувствительных местах. Элегантный прецизионный эпилятор идеально подходит для чувствительных участков тела и использования в дороге.
Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходит для создания контура бровей
Благодаря эффективной системе эпиляции ваша кожа остается гладкой и нежной в течение нескольких недель
Дополнительный режим скорости для удаления тонких волосков на труднодоступных участках тела
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену