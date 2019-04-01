Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Влажный и сухой уход
с бритвенной насадкой
Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски
Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.
Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор