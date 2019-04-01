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  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
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  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной
  • Ваша кожа будет безупречной

Больше не доступен

SatinPerfectЭпилятор

HP6577/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Ваша кожа будет безупречной
Эпилятор Philips SatinPerfect с системой SkinPerfect удаляет даже тонкие, короткие волоски, не повреждая кожу. Благодаря системе Wet&Dry прибор можно использовать в душе. В комплект входит бритвенная головка c насадкой-триммером.
Посмотреть все преимущества

Эпилятор с системой Skin Perfect

Ваша кожа будет безупречной

  • Влажный и сухой уход

  • с бритвенной насадкой

Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

Керамические диски с текстурированной поверхностью удаляют даже тонкие, короткие волоски

Благодаря керамическим дискам с текстурированной поверхностью этот эпилятор бережно удаляет даже самые тонкие волоски

Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

Широкая головка эпилятора удаляет больше волосков за одно движение

Широкая эпиляционная головка обеспечивает оптимальное и быстрое удаление волосков при каждом движении, гарантируя гладкость кожи надолго.

Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

Эпилирующие диски удаляют волосы без неприятных ощущений на коже

Особые диски для бережной эпиляции удаляют волоски без ощущения дискомфорта на коже.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

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