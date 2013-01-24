Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Вес и габариты