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ThermoProtect Ionic

Фен

HP8234/10
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
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    ThermoProtect Ionic Фен

    HP8234/10
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Ionic Фен

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

    ThermoProtect Ionic Фен

    Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

    Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

      с насадкой-концентратором 14 мм

      • 2100 Вт
      • Функция ThermoProtect
      • Ионизация для бережной сушки
      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Шесть режимов температуры и скорости для полного контроля

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Профессиональная мощность 2100 Вт

      Профессиональная мощность 2100 Вт

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        2100  Вт
        Мощность
        2100  Вт
        Цвет/отделка
        Глянцевый и матовый черный
        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Мотор
        Мотор постоянного тока
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Складная ручка
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Переключение напряжения
        Нет
        Чехол для путешествий
        Нет
        Керамическое покрытие
        Нет
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Насадка-диффузор
        Да
        Насадка/концентратор
        Узкая насадка для укладки 14 мм
        Количество насадок
        2

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        • Длина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        • Высота = 25 см
        Вес A-Box
        6,2 кг
        Размеры F-box
        • Глубина = 11 см
        • Высота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вес F-Box
        0,9 кг
        Размер изделия
        • Ширина = 22 см
        • Высота = 31 см
        • Длина = 10 см
        Вес изделия (без упаковки)
        0,6 кг

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