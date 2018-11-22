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Больше не доступен
Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect
Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос.
2100 Вт
Функция ThermoProtect
Ионизация для бережной сушки
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
95
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
anutka0o
22/11/2018
Україна
Хороший фен быстро сушит волосы.
Довольно неудобен в использовании из-за своих габаритов и тяжеловат быстро устаёт рука если сушишь волосы себе.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Подгорная
20/11/2017
Україна
Гарно сушить
Прекрасный фен, хорошо сушит, быстро, мои все оценили.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Katrunya
06/01/2023
Україна
Фен супер.
Маю такий фен. Просто бомбезний. Жодного разу не пошкодувала, що придбала. Користуюсь досить довгий час (8 років) ніяких нарікань та поломок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата пользования 2021-01-06
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен
Дата пользования 2021-01-06
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.