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Больше не доступен

ThermoProtect IonicФен

HP8234/10

5

| (95) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

Быстрая укладка без вреда для волос. Благодаря нескольким режимам скорости и температуры вы можете регулировать воздушный поток. Технология ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы при постоянной оптимальной температуре, а система ионизации обеспечивает гладкость и блеск волос.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

с насадкой-концентратором 14 мм

Быстрая сушка при низкой температуре с технологией ThermoProtect

  • 2100 Вт

  • Функция ThermoProtect

  • Ионизация для бережной сушки

Холодный обдув для фиксации укладки

Холодный обдув для фиксации укладки

Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

Температурная настройка ThermoProtect

Температурная настройка ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

Сетевой шнур 1,8 м

Сетевой шнур 1,8 м

Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

95

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

22/11/2018

Україна

Україна

Хороший фен быстро сушит волосы.

Довольно неудобен в использовании из-за своих габаритов и тяжеловат быстро устаёт рука если сушишь волосы себе.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

20/11/2017

Україна

Україна

Гарно сушить

Прекрасный фен, хорошо сушит, быстро, мои все оценили.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

06/01/2023

Україна

Україна

Фен супер.

Маю такий фен. Просто бомбезний. Жодного разу не пошкодувала, що придбала. Користуюсь досить довгий час (8 років) ніяких нарікань та поломок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

Дата пользования 2021-01-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Advanced HP8232/00 Фен

Дата пользования 2021-01-06

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 