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Essential Care

HP8319/00
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Общая оценка / 5
  • Идеально прямые и блестящие волосы Идеально прямые и блестящие волосы Идеально прямые и блестящие волосы
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    Essential Care

    HP8319/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Идеально прямые и блестящие волосы

    Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Essential Care

    Идеально прямые и блестящие волосы

    Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеально прямые и блестящие волосы

      благодаря удлиненным пластинам (100 мм)

      • Длинные пластины (100 мм)
      • Профессиональная температура 210 C
      • Керамические пластины
      Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

      Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

      Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.

      Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

      Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Выпрямитель оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Международная гарантия 2 года.

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Керамическое покрытие для исключительно гладкого скольжения

      Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60 секунд
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Черный/серебристый
        Максимальная температура
        210  °C
        Длинные пластины
        27x100 мм
        напряжение
        В мире  В

      • Особенности

        Температура
        210  °C
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамическое покрытие
        Да
        Система ионизации
        нет
        Система фиксации пластин
        Да
        Материал пластин
        Керамика
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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