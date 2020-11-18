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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
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Больше не доступен

Essential Care

HP8319/00

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Идеально прямые и блестящие волосы

Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

благодаря удлиненным пластинам (100 мм)

Идеально прямые и блестящие волосы

  • Длинные пластины (100 мм)

  • Профессиональная температура 210 C

  • Керамические пластины

Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.

Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care

Дата пользования 2018-11-18

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care

Дата пользования 2018-11-18

10/04/2019

Україна

Україна

Зберігає волосся цілим і неушкодженим

Чудовий утюжок,підходить для постійного використання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.

Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 