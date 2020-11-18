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Больше не доступен
Идеально прямые и блестящие волосы
Новый выпрямитель Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими.
Длинные пластины (100 мм)
Профессиональная температура 210 C
Керамические пластины
Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.
Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care
Дата пользования 2018-11-18
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care
Дата пользования 2018-11-18
Юлія999
10/04/2019
Україна
Зберігає волосся цілим і неушкодженим
Чудовий утюжок,підходить для постійного використання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care
lenok232010
10/04/2019
Україна
Чудовий продукт. З своєю функцією справляється.
Чудові щипці! Легкі, пластини швидко нагріваються, в руці комфортно. За короткий час можна зробити стильну зачіску!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8319/00 Essential Care
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.