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EssentialCare

Стайлер

HP8323/00
Общая оценка / 5
  • Блеск и гладкость Блеск и гладкость Блеск и гладкость
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    EssentialCare Стайлер

    HP8323/00
    Общая оценка / 5

    Блеск и гладкость

    Новый стайлер Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю, удобную и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    EssentialCare Стайлер

    Блеск и гладкость

    Новый стайлер Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю, удобную и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

    Блеск и гладкость

    Новый стайлер Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю, удобную и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    EssentialCare Стайлер

    Блеск и гладкость

    Новый стайлер Essential Care с удлиненными пластинами обеспечивает более быструю, удобную и бережную укладку — в результате волосы становятся идеально гладкими и блестящими. Узнать обо всех преимуществах

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      Блеск и гладкость

      благодаря удлиненным пластинам (100 мм)

      • Турмалиновые керамические пластины
      • Длинные пластины (100 мм)
      • Профессиональная температура 210 C
      Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

      Удобные длинные пластины для быстрого выпрямления

      Длинные пластины обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют достичь идеальных результатов за более короткое время.

      Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

      Профессиональная температура укладки 210 °C для идеальных результатов

      Высокая температура укладки позволяет создать любую прическу и придать волосам великолепный вид.

      Два температурных режима для разных типов волос

      Два температурных режима для разных типов волос

      Два температурных режима (180 °C и 210 °C) для разных типов волос.

      Гладкие и блестящие волосы

      Гладкие и блестящие волосы

      Турмалиновые керамические пластины выделяют отрицательно заряженные ионы, которые разглаживают волосы и снимают статическое электричество.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Рукоятка оснащена фиксатором для удобства складывания и хранения

      Стайлер оснащен специальным фиксатором, который расположен в основании прибора. Он фиксирует пластины, обеспечивая быстроту их отсоединения, удобство хранения выпрямителя и защиту от повреждений.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      2 года гарантии по всему миру

      2 года гарантии по всему миру

      Международная гарантия 2 года.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Время нагрева
        60 секунд
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        черный и розовый
        Максимальная температура
        210  °C
        Длинные пластины
        28 x 100 мм
        напряжение
        В мире  В

      • Особенности

        Температура
        210  °C
        Шнур на шарнире
        Да
        Система фиксации пластин
        Да
        Материал пластин
        Керамика/турмалин
        Шнур на шарнире
        Да
        Керамико-турмалиновое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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