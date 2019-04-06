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Больше не доступен

Care & controlСтайлер Care & Control

HP8344/00

5

| (25) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

В 3 раза больше заботы о ваших волосах

Новый стайлер Care & Control от Philips позволяет создать желаемый образ и минимизировать риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в 3 раза более бережную укладку.

Посмотреть все преимущества

Стайлер с системой ионизации

В 3 раза больше заботы о ваших волосах

  • Керамические пластины

  • Температура 130–200 C

  • Ионизация

Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

В 2 раза более гладкое скольжение благодаря керамическим пластинам SilkySmooth

Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

25

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

06/04/2019

Україна

Україна

Хорошая покупка. Я довольна

Купили с мужем в одном из магазинов. Цены на него везде одинаковые! Тщательно изучили весь ассортимент, параметры каждого товара, и выбрали именно этот утюжок. Мне нужен был такой, чтобы и укладку мог сделать и кудри накрутить. По этому меня привлекла его круглая форма. А ещё дисплей с клавишами. Очень стильно выглядит. Муж же по параметрам другим смотрел, которые тоже были лучше, чем у других! И действительно, мы не ошиблись с выбором! Укладывает волосы на раз-два, кудри получаются шикарные! Удобно тем, кто всегда опаздывает, как я.., потому что нагревается он за 30с. А ещё можно регулировать темп. +-, интервал 10градусов, я считаю это очень важно, потому что волос бывает очень нежный и как то не хочется его убить, а красивую прическу хочется всем!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

27/02/2018

Україна

Україна

Гладкие волосы очень легко

Раньше я тратила около 30 минут чтобы убрать пушистость и выровнять свои волосы. После того как я купила этот утюжок, на выравнивание у меня уходит 15 минут. Волосы дольше остаются ровными и отдают жизненной силой - блестят и становятся мягкими.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

29/11/2017

Україна

Україна

Усі необхідні функції для розпрямлення волосся

У даних щипців є всі необхідні функції для чудового розпрямлення волосся: - регулятор температури - іонізація - керамічне покриття - швидке нагрівання - дисплей - гнучкий шнур Волосся не пересушується. Ефект тримається довго. Щипці зручні у використанні.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

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