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В 3 раза больше заботы о ваших волосах
Новый стайлер Care & Control от Philips позволяет создать желаемый образ и минимизировать риск повреждения волос. Система ионизации, керамические пластины SilkySmooth и цифровая настройка температуры обеспечивают в 3 раза более бережную укладку.
Керамические пластины
Температура 130–200 C
Ионизация
Высокая температура позволяет создавать различные укладки и придает волосам великолепный вид.
Мгновенный уход за волосами благодаря системе ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
Керамика — это необычайно гладкий и прочный по своей природе материал, поэтому она считается одним из лучших материалов для создания выпрямляющих пластин. Пластины SilkySmooth прошли тщательную обработку для улучшенного скольжения и сохранения свойств керамики, обеспечивающих здоровье и блеск волос.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
25
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Mary0704
06/04/2019
Україна
Хорошая покупка. Я довольна
Купили с мужем в одном из магазинов. Цены на него везде одинаковые! Тщательно изучили весь ассортимент, параметры каждого товара, и выбрали именно этот утюжок. Мне нужен был такой, чтобы и укладку мог сделать и кудри накрутить. По этому меня привлекла его круглая форма. А ещё дисплей с клавишами. Очень стильно выглядит. Муж же по параметрам другим смотрел, которые тоже были лучше, чем у других! И действительно, мы не ошиблись с выбором! Укладывает волосы на раз-два, кудри получаются шикарные! Удобно тем, кто всегда опаздывает, как я.., потому что нагревается он за 30с. А ещё можно регулировать темп. +-, интервал 10градусов, я считаю это очень важно, потому что волос бывает очень нежный и как то не хочется его убить, а красивую прическу хочется всем!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Annabel23
27/02/2018
Україна
Гладкие волосы очень легко
Раньше я тратила около 30 минут чтобы убрать пушистость и выровнять свои волосы. После того как я купила этот утюжок, на выравнивание у меня уходит 15 минут. Волосы дольше остаются ровными и отдают жизненной силой - блестят и становятся мягкими.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Ольгар
29/11/2017
Україна
Усі необхідні функції для розпрямлення волосся
У даних щипців є всі необхідні функції для чудового розпрямлення волосся: - регулятор температури - іонізація - керамічне покриття - швидке нагрівання - дисплей - гнучкий шнур Волосся не пересушується. Ефект тримається довго. Щипці зручні у використанні.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener