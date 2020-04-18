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Больше не доступен
Технология MoistureProtect
Система ионизации
"Плавающие" керамические пластины
Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
"Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.
Награды
4.9
из 5
56
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
ЛизаР.
18/04/2020
Україна
Самый лучший выпрямитель!
Когда я выбирала для себя выпрямитель, для меня было важно, что бы волосы были даже после такой процедуры, оставались здоровыми. Поэтому купила именно его! И абсолютно довольна. Им очень удобно, легко пользоваться. Пластины очень крутые)Теперь и у мамы такой.
Плюсы
Дизайн, отличные локоны, хорошо выпрямляет, здоровые волосы.
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect
Erikka
31/03/2020
Україна
Это лучший стайлер которым я пользовалась
Самый умный выпрямитель, самостоятельно подбирает оптимальную температуру, волосы после укладки, как будто после ламинирования, гладкие и имеют здоровый вид, очень рекомендую, укладка дома как в салоне.
Плюсы
Быстрый нагрев, плавающие пластины, умный
Минусы
не обнаружила
Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect
Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect
Tatianka
29/11/2017
Україна
Отличный Утюжок
Очень классный утюжок. Рекомендую всем девушкам, особенно тем, у кого очень сухие и ломкие волосы. Он не пересушивает волосы и очень быстро нагревается, что очень помогает когда очень спешишь :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про MoistureProtect HP8372/00 Straightener