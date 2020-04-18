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  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
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  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
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  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

Больше не доступен

MoistureProtectСтайлер

HP8372/00

4.9
| (56) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

2 награды

Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
Специальная технология с датчиками помогает сохранять достаточный уровень влажности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание и сохраняя до 63 % влаги (измерения проводились в 2013 г. после 1 процедуры).
Посмотреть все преимущества

Для здорового блеска

Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

  • Технология MoistureProtect

  • Система ионизации

  • "Плавающие" керамические пластины

Инновационный датчик для защиты от пересушивания

Инновационный датчик для защиты от пересушивания

Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

Не сжимайте пластины слишком сильно, чтобы не повредить волосы

Не сжимайте пластины слишком сильно, чтобы не повредить волосы

"Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612383
  • Award image AWARD-612371

Отзывы

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4.9

из 5

56

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

18/04/2020

Україна

Україна

Самый лучший выпрямитель!

Когда я выбирала для себя выпрямитель, для меня было важно, что бы волосы были даже после такой процедуры, оставались здоровыми. Поэтому купила именно его! И абсолютно довольна. Им очень удобно, легко пользоваться. Пластины очень крутые)Теперь и у мамы такой.

Плюсы

Дизайн, отличные локоны, хорошо выпрямляет, здоровые волосы.

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect

31/03/2020

Україна

Україна

Это лучший стайлер которым я пользовалась

Самый умный выпрямитель, самостоятельно подбирает оптимальную температуру, волосы после укладки, как будто после ламинирования, гладкие и имеют здоровый вид, очень рекомендую, укладка дома как в салоне.

Плюсы

Быстрый нагрев, плавающие пластины, умный

Минусы

не обнаружила

Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect

Этот отзыв про MoistureProtect HP8374/00 Стайлер для волос MoistureProtect

29/11/2017

Україна

Україна

Отличный Утюжок

Очень классный утюжок. Рекомендую всем девушкам, особенно тем, у кого очень сухие и ломкие волосы. Он не пересушивает волосы и очень быстро нагревается, что очень помогает когда очень спешишь :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про MoistureProtect HP8372/00 Straightener

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