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MoistureProtect

Стайлер

HP8372/00
Общая оценка / 5
4 награды
  • Поддерживает естественный уровень увлажненности волос Поддерживает естественный уровень увлажненности волос Поддерживает естественный уровень увлажненности волос
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    MoistureProtect Стайлер

    HP8372/00
    Общая оценка / 5
    4 награды

    Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

    Специальная технология с датчиками помогает сохранять достаточный уровень влажности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание и сохраняя до 63 % влаги (измерения проводились в 2013 г. после 1 процедуры). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    MoistureProtect Стайлер

    Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

    Специальная технология с датчиками помогает сохранять достаточный уровень влажности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание и сохраняя до 63 % влаги (измерения проводились в 2013 г. после 1 процедуры). Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

    Специальная технология с датчиками помогает сохранять достаточный уровень влажности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание и сохраняя до 63 % влаги (измерения проводились в 2013 г. после 1 процедуры). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    MoistureProtect Стайлер

    Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

    Специальная технология с датчиками помогает сохранять достаточный уровень влажности волос. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание и сохраняя до 63 % влаги (измерения проводились в 2013 г. после 1 процедуры). Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживает естественный уровень увлажненности волос

      Для здорового блеска

      • Технология MoistureProtect
      • Система ионизации
      • "Плавающие" керамические пластины
      Инновационный датчик для защиты от пересушивания

      Инновационный датчик для защиты от пересушивания

      Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

      Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

      Гладкие и блестящие волосы без статического электричества

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Не сжимайте пластины слишком сильно, чтобы не повредить волосы

      Не сжимайте пластины слишком сильно, чтобы не повредить волосы

      "Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.

      Инновационный датчик точно контролирует температуру

      Инновационный датчик точно контролирует температуру

      Датчик MoistureProtect регулирует нагрев пластин, используемых при выпрямлении волос и защищающих ваши волосы от перегрева.

      Нагревательный элемент для быстрой и бережной укладки

      Нагревательный элемент для быстрой и бережной укладки

      Стайлер поддерживает постоянную температуру нагрева, обеспечивая неизменно великолепный результат укладки. Благодаря высококачественному нагревательному элементу прибор позволяет выпрямлять волосы при более щадящей температуре и при этом создавать превосходную укладку! А поскольку сокращается количество необходимых движений во время выпрямления волос, укладка будет занимать меньше времени.

      Мгновенный нагрев за 15 секунд

      Мгновенный нагрев за 15 секунд

      Мощный нагревательный элемент обеспечивает нагрев всего за 15 секунд.

      3 цифровые настройки температуры

      3 цифровые настройки температуры

      Благодаря 3 температурным режимам (200, 175, 150 градусов по Цельсию) и датчику вы сможете выпрямлять волосы при оптимальной для вашего типа волос температуре.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        2,0  м
        Время разогрева
        15 сек.
        Максимальная температура
        200  °C
        Тип нагревателя
        Эффективный нагревательный элемент
        напряжение
        110-240 В

      • Технологии бережного воздействия

        Технология MoistureProtect
        Да
        "Плавающие" керамические пластины
        Да
        Система ионизации
        Да

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        ДА
        Автоотключение
        через 60 мин.
        Шнур на шарнире
        Да
        Скрытый дисплей
        ДА

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Чехол
        ДА

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