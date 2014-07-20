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Быстрая сушка и укладка для сияющих волос
Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка и укладка для сияющих волос
Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая сушка и укладка для сияющих волос
Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка и укладка для сияющих волос
Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах
Фен-щетка
Итого:
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Благодаря системе ионизации во время сушки в волосах не накапливается статическое электричество. Отрицательно заряженные ионы помогают избежать электризации и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Фен-щетка мощностью 800 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.
Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.
Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.
Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.
Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при относительно низкой температуре, сокращая риск повреждения. Идеально подходит для тонких, сухих и поврежденных волос. Ваш выбор в летний сезон!
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Международная гарантия 2 года.
Шнур 1,8 м для максимального удобства.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Аксессуары
Питание
Технологии бережного воздействия
Удобство использования