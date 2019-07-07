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  • Простая укладка с системой ионизации
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  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
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  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации
  • Простая укладка с системой ионизации

Больше не доступен

EssentialФен-щетка

HP8662/00

4.7
| (52) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Простая укладка с системой ионизации
Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки.
Посмотреть все преимущества

Простая укладка с системой ионизации

  • 3 насадки

  • Ионизация

  • Технология ThermoProtect

Мощность 800 Вт для идеальной укладки

Мощность 800 Вт для идеальной укладки

Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

Температурная настройка ThermoProtect

Температурная настройка ThermoProtect

Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.7

из 5

52

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

3
2

07/07/2019

Україна

Україна

Вполне хорошая вещь

Купила эту Фен-щетку недавно. Внешний вид точно как на фото, аккуратная, не тяжёлая. Мощности 800 Вт хватает вполне для быстрой для сушки волос. Придаёт объем, делает лёгкие завитки волос (у меня каре). Возможно на длинные волосы будет делать локоны. Это моя первая такая щётка, поэтому покупала, чтобы не крутились насадки, боялась не запутать волосы. Нужно для начала такой научиться пользоваться. Покупкой довольна.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler

28/02/2018

Україна

Україна

Надежный и удобный

Пользуюсь этим феном-щёткой больше года, удобный, надежный(много раз падал и ничего...), красивый!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Essential HP8662/00 Air Styler

18/10/2025

Україна

Україна

Добрий

Дуже добрий фен , подобається , тепер гребінець та фен в одній руці , суше добре , підкручує, 10-15 хвилин і все зачіска готова.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Фен-щітка Philips BHA301/00 серії 3000

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