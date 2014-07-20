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    EssentialCare

    Фен-щетка

    HP8662/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Быстрая сушка и укладка для сияющих волос Быстрая сушка и укладка для сияющих волос Быстрая сушка и укладка для сияющих волос
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      EssentialCare Фен-щетка

      HP8662/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Быстрая сушка и укладка для сияющих волос

      Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах

      EssentialCare Фен-щетка

      Быстрая сушка и укладка для сияющих волос

      Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрая сушка и укладка для сияющих волос

      Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах

      EssentialCare Фен-щетка

      Быстрая сушка и укладка для сияющих волос

      Одновременная сушка и укладка благодаря новому фену-щетке Philips Essential Care, который заботится о ваших волосах. Три насадки подходят для создания разнообразных естественных укладок. Узнать обо всех преимуществах

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        EssentialCare

        EssentialCare

        Фен-щетка

        Итого:

        Быстрая сушка и укладка для сияющих волос

        Система ионизации для красивых и сияющих волос

        • EssentialCare
        • Система ионизации
        Три регулируемых режима нагрева и скорости

        Три регулируемых режима нагрева и скорости

        Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.

        Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

        Благодаря системе ионизации во время сушки в волосах не накапливается статическое электричество. Отрицательно заряженные ионы помогают избежать электризации и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

        Оптимальная температура сушки волос благодаря технологии ThermoProtect

        Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Фен-щетка мощностью 800 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.

        38 мм термощетка делает волосы более гладкими и блестящими

        Термощетка со сверхшироким диаметром 38 мм. Широкий диаметр позволяет создавать идеальную укладку — подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

        Щётка со втягиваемой щетиной для простого создания локонов

        Этот удобный фен-щетку можно использовать как в качестве щетки для укладки, так и для завивки волос. При нажатии кнопки зубчики втягиваются в щетку, и таким образом можно легко извлечь стайлер из волос. В результате формируются превосходные упругие локоны.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Насадка-концентратор позволяет направить воздушный поток на отдельные пряди. С её помощью вы с легкостью создадите нужный образ и зафиксируете укладку.

        Режим холодного обдува для бережной сушки

        Режим холодного обдува позволяет сушить волосы при относительно низкой температуре, сокращая риск повреждения. Идеально подходит для тонких, сухих и поврежденных волос. Ваш выбор в летний сезон!

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        2 года гарантии по всему миру

        Международная гарантия 2 года.

        Шнур 1,8 м для максимального удобства

        Шнур 1,8 м для максимального удобства.

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        • Аксессуары

          Термощетка диаметром 38 мм
          Для придания волосам гладкости и создания волн
          Насадка
          Для направленного воздушного потока
          Щётка со втягиваемой щетиной
          Для создания волн и объема у корней

        • Питание

          напряжение
          220—240 В
          мощность в ваттах
          800 Вт

        • Технологии бережного воздействия

          Функция ионизации
          Да
          ThermoProtect
          Да

        • Удобство использования

          Петелька для хранения прибора
          Да
          Шнур на шарнире
          Да

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