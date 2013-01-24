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    Фен-щетка

    HP8665/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Бережная сушка и укладка волос Бережная сушка и укладка волос Бережная сушка и укладка волос
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      Фен-щетка

      HP8665/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Бережная сушка и укладка волос

      Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Фен-щетка

      Бережная сушка и укладка волос

      Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Бережная сушка и укладка волос

      Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Фен-щетка

      Бережная сушка и укладка волос

      Dynamic Volumebrush — это вращающийся фен-щетка, который гарантирует максимально бережную сушку и укладку волос. Щетка с натуральной щетиной придает волосам мягкость и уменьшает трение. Специальная настройка Care позволяет установить оптимальную температуру для сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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        Фен-щетка

        Philips магазин цена

        Итого:

        Бережная сушка и укладка волос

        Фен-щетка со специальной настройкой Care

        • Dynamic Volumebrush
        • Керамика
        Щетка из натуральной щетины для более гладких волос и уменьшения трения

        Щетка из натуральной щетины для более гладких волос и уменьшения трения

        Натуральная щетина щетки придает волосам гладкость. Уменьшенное трение способствует меньшему повреждению волос.

        Оптимальная температура сушки волос благодаря настройке Care

        Оптимальная температура сушки волос благодаря настройке Care

        Настройка Care обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

        Щетка может вращаться в двух направлениях

        Щетка может вращаться в двух направлениях

        Щетка может вращаться в двух направлениях для удобства использования и создания различных причесок.

        Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

        Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

        Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

        Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

        Дополнительный уход с помощью керамических нагревательных элементов, излучающих тепло в дальнем инфракрасном диапазоне

        Керамический элемент излучает волны в дальнем инфракрасном диапазоне, создавая мягкое тепло, высушивающее волосы изнутри и защищающее их от перегрева, при этом скорость и эффективность устройства не снижается.

        1000 Вт для профессиональных результатов

        1000 Вт для профессиональных результатов

        Этот воздушный стайлер с мощностью нагревателя 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и обеспечивает мягкую сушку волос.

        Колпачки для щеток защищают щетину от повреждения

        Колпачки для щеток защищают щетину от повреждения

        Колпачки для щеток защищают щетину от повреждения при хранении фен-щетки Dynamic Volumebrush.

        2 различных настройки скорости вращения

        Щетка может вращаться в соответствии с двумя различными настройками скорости

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          1000  Вт
          Длина шнура
          1,8  м
          Цвет/отделка
          белый/пурпурный

        • Особенности

          Керамическое покрытие
          Да
          Система ионизации
          Да
          Шнур на шарнире
          Да
          Петелька для подвешивания
          Да
          Настройки
          3 режима скорости/температуры

        • Аксессуары

          Щетка из натуральной смешанной щетины
          2 щетки-насадки (30 мм и 50 мм)

        • Тип волос

          Конечный результат
          Объемные
          Длина волос
          • Средние
          • Длинные
          Толщина волос
          • Тонкие
          • Средние
          • Толстые

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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