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  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
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  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
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  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
  • Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

Prestige ProФен для волос

HPS920/00

4.9
| (136) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки
Фен Philips Prestige Pro обладает мощностью 2300 Вт и оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим воздухопоток до 170 км/ч*, что на 50 % быстрее**. Уникальная насадка-концентратор Style&Protect позволяет делать профессиональную укладку без перегрева волос.
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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Создана для быстрой профессиональной сушки и укладки

  • Мощность 2300 Вт

  • Мощный AC-мотор

  • Скорость воздушного потока до 170 км/ч*

  • Насадка Style&Protect

Быстрая сушка, мощный АС-мотор

Быстрая сушка, мощный АС-мотор

Фен Pro оснащен AС-мотором со скоростью воздушного потока до 170 км/ч*, что на 50 % быстрее**. Разработан для достижения результатов профессионального уровня.

Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

136

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

4

14/04/2020

Україна

Україна

Супер фен)

Получила фен на ДР. Очень довольна! Мощный, красивый держишь в руке понимаешь, что не дешёвая "пищалка":) Нравится длинный провод т.к. розетка в ванной у меня далеко от зеркала. Волосы сушу 5 минуточек +холодный воздух нажатием одной кнопки и укладка готова:)))

Плюсы

Все нравится

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос

10/04/2020

Україна

Україна

Отличній подарок жене.

Этот фен от Филипс я подарил жене на 8 марта,жена осталась очень довольна подарком,у нее длинные и пышные волосы,которые фен высушивает очень быстро и при этом не пережигает как предыдущие модели.В общем подарок оказался хорошим,консультант не обманул)

Плюсы

Мощный поток воздуха

Минусы

Не обнаружил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS920/00 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS920/00 Фен для волос

22/03/2018

Україна

Україна

Фен хорошего качества

Приобрела фен Philips DryCare Prestige Фен HPS910/00, потому что сломался старенький. Фен очень хорошего качества и дизайна, начиная от удобной ручки, чтоб держать его и заканчивая тем, что несмотря на то, что мои волосы ниже талии. я буквально за 7-10 минут практически высушила голову. При этом не пересушивается кожа головы, что очень важно. Очень удобная регулировка воздуха и силы его подачи на ручке фена. Я получила удовольствие от приобретения данного товара.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS910/00 Фен для волос

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. Тест с насадкой 6 мм в режиме "Скорость 2" и "Температура 2"

      2. по сравнению с моделью HP4997