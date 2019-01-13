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Больше не доступен
"Плавающие" титановые пластины
Точный контроль температуры (230 C)
Система ионизации для сияния волос
Быстрый нагрев за 10 секунд
Пластины с титановым покрытием оптимально распределяют тепло для создания укладки как в салоне. Они изготовлены из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и теплопроводностью для более быстрого выпрямления волос.
"Плавающие" пластины пружинят при слишком сильном нажатии во время выпрямления волос. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
4.9
из 5
66
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
dada
13/01/2019
Україна
Очень хороший продукт!!
Покупкой очень довольна. Соответствует цене и качеству. Всем рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер
Vitaminka
17/11/2017
Україна
Даний продукт ідеальний для кучерявого та непослушного волосся
Випрямлювач ідеально справляється з непослушним волоссям! Користуюсь близько трьох років! Швидко нагрівається, титанові пластини довго тримають температуру і неперевершено вирівнюють та укладають локони! Функція іонізації забезпечує уникнення травмування волосся!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер
JUK1
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий
Купив дружині,вона в захваті.Каже що все подобається.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.