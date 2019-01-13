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  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
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  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
  • Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами

Больше не доступен

Prestige ProПрофессиональный стайлер

HPS930/00

4.9
| (66) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами
Выпрямитель Philips Prestige Pro обеспечивает профессиональный результат благодаря плавающим титановым пластинам. Оцените прогрев пластин всего за 10 секунд и полностью контролируйте процедуру с помощью цифровых настроек температуры.
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Профессиональное выпрямление с титановыми пластинами

  • "Плавающие" титановые пластины

  • Точный контроль температуры (230 C)

  • Система ионизации для сияния волос

  • Быстрый нагрев за 10 секунд

Титановое покрытие для быстрого и эффективного выпрямления волос

Титановое покрытие для быстрого и эффективного выпрямления волос

Пластины с титановым покрытием оптимально распределяют тепло для создания укладки как в салоне. Они изготовлены из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и теплопроводностью для более быстрого выпрямления волос.

Особые "плавающие" пластины предотвращают повреждение волос

Особые "плавающие" пластины предотвращают повреждение волос

"Плавающие" пластины пружинят при слишком сильном нажатии во время выпрямления волос. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и избежать ломкости волос.

Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

66

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

2
1

13/01/2019

Україна

Україна

Очень хороший продукт!!

Покупкой очень довольна. Соответствует цене и качеству. Всем рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер

17/11/2017

Україна

Україна

Даний продукт ідеальний для кучерявого та непослушного волосся

Випрямлювач ідеально справляється з непослушним волоссям! Користуюсь близько трьох років! Швидко нагрівається, титанові пластини довго тримають температуру і неперевершено вирівнюють та укладають локони! Функція іонізації забезпечує уникнення травмування волосся!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Профессиональный стайлер

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий

Купив дружині,вона в захваті.Каже що все подобається.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Prestige Pro HPS930/00 Професійний стайлер

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 