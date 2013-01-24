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бритвенные головки

HQ5/11
Общая оценка / 5
1 награда
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    бритвенные головки

    HQ5/11
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    бритвенные головки

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

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      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • Lift & Cut
      • 1 головка
      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      15 очень острых лезвий для быстрого и чистого бритья

      15 очень острых лезвий для быстрого и чистого бритья

      Технические характеристики

      • Бритвенные головки

        Количество бритвенных головок в наборе
        1
        Подходит для
        • HQ5401
        • HQ5421
        • HQ5425
        • HQ5461
        • HQ5465
        • HQ5699
        • HQ5800
        • HQ5806
        • HQ5815
        • HQ5818
        • HQ5819
        • HQ5826
        • HQ5830
        • HQ5846
        • HQ5850
        • HQ5853
        • HQ5854
        • HQ5858
        • HQ5860
        • HQ5866
        • HQ5870
        • HQ5890
        • HQ5604
        • HQ5801
        • 5810XL
        • HQ5811
        • HQ5816
        • 5818XL
        • 5817XL
        • HQ5821
        • 5822XL
        • HQ5825
        • HQ5841
        • 5842XL
        • HQ5845
        • HQ5847
        • HQ5848
        • HQ5849
        • HQ5851
        • HQ5855
        • HQ5856
        • HQ5861
        • 5862XL
        • HQ5865
        • HQ5885
        • HQ5886
        • 5887XL
        • 5601X
        • 5602X
        • 5603X
        • 5604X
        • 5615X
        • 5616X
        • 5625X
        • 5660X
        • 5705XL
        • 5710XL
        • 5715XL
        • 5800XL
        • 5801XL
        • 5806XL
        • 5811XL
        • 5812XL
        • 5813XL
        • 5815XL
        • 5816XL
        • 5819XL
        • 5820XL
        • 5821XL
        • 5823XL
        • 5824XL
        • 5826XL
        • 5841XL
        • 5846XL
        • 5847XL
        • 5861XL
        • HQ5601
        • HQ5603
        • HQ5605
        • HQ5810
        • HQ5822
        • HQ5842
        • HQ5862

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