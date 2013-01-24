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Avance Collection

Соковыжималка

HR1869/60
Общая оценка / 5
1 награда
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1869/60
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Avance Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

      • 700 Вт
      • QuickClean
      • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
      • Система "капля-стоп"
      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Сверхширокая камера подачи плодов: предварительная нарезка фруктов не требуется

      Сверхширокая камера подачи плодов: предварительная нарезка фруктов не требуется

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Технология QuickClean

      Технология QuickClean

      Благодаря технологии QuickClean очистка соковыжималки Philips займет всего 1 минуту. Фильтр с полировкой QuickClean, встроенный контейнер для мякоти и гладкие поверхности значительно упрощают очистку прибора.

      Фильтр QuickClean

      Фильтр QuickClean

      Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

      Система "капля-стоп" встроена в носик

      Система "капля-стоп" встроена в носик

      Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.

      Буклет с интересными рецептами сока

      Буклет с интересными рецептами сока

      Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.

      Благодаря мощному мотору 700 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых плодов

      Благодаря мощному мотору 700 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых плодов

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Гладкие поверхности и простая очистка

      Округлая форма и гладкие поверхности — соковыжималку удобно очищать под струей воды.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Материал крышки
        SAN
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PS
        Материал носика
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Бордовый
        Материал корпуса
        Полипропилен
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин (SAN), крышка (PS)

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Буклет с рецептами
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        2

      • Технические характеристики

        Питание
        700  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1  м
        Контейнер для мякоти
        1,6  л
        Диаметр загрузочного отверстия
        80  мм
        Емкость кувшина для сока
        1500  мл

      • Аксессуары

        Кувшин для сока
        Да
        Дополнительный носик
        Да

      Eco passport

      Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

      • PhilipsGreenLogo

      • Энергопотребление
        Энергоэффективность — ключевой пункт Программы повышения экологичности. Речь идет о производстве и о конечных потребителях, ведь именно в ходе использования устройств природным ресурсам наносится наибольший ущерб. Снижение энергопотребления означает уменьшение выбросов CO2 и снижение расходов.

        • В активном режиме: 700,00  Вт

      • Упаковка
        Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

        • Картон: 700,00  г
        • Пластик: 10,00  г
        • Процентное содержание переработанного сырья: 89  %

      • Утилизация
        Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

        • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
        • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
        • Переработанный пластик: 0  %

      • Вещества
        В соответствии с Программой повышения экологичности мы стараемся не использовать при производстве продуктов опасные вещества. В рамках инициативы EcoDesign мы изучаем альтернативные материалы, более экологичные и безопасные.

        • Не содержат ПВХ: Да (без сетевого шнура)
        • Не содержит ртуть: true

      • Вес
        Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

        • Вес продукта: 4350,00  г
        • Вес аксессуаров: 590,00  г

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      Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

      Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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          • *По сравнению с предыдущей моделью Philips HR1858

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