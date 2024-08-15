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HR1922/21
1200 Вт
Технология FiberBoost
Функция предварительной очистки
Широкое отверстие для подачи (80 мм)
Система "капля-стоп"
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.
Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.
Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.
Награды
4.3
из 5
3
Отзывы
15/08/2024
Україна
Проверенный покупатель
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Плюсы
Дизайн, простота работы.
Минусы
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Плюсы
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Минусы
У соковитих яблук жмих досить вологий
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка