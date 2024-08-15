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  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

Avance CollectionСоковыжималка

HR1922/21

4.3
| (3) Отзывы

1 награда

Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.
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До 50 % больше мякоти

Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

  • 1200 Вт

  • Технология FiberBoost

  • Функция предварительной очистки

  • Широкое отверстие для подачи (80 мм)

  • Система "капля-стоп"

Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.

Простая очистка сита

Простая очистка сита

Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.

Тихая работа

Тихая работа

Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-612372

Отзывы

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4.3

из 5

3

Отзывы

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Плюсы

Дизайн, простота работы.

Минусы

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Плюсы

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Минусы

У соковитих яблук жмих досить вологий

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

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