Кухонный комбайн Philips предлагает непревзойденную функциональность и универсальность — проще, чем вы думали! Инновационный замешиватель для теста имитирует замешивание вручную, а замешивание планетарного действия позволяет приборам для замешивания, смешивания и взбивания осуществлять уникальные движения вперед и назад, а не просто по кругу, достигая всех углов чаши, что обеспечивает равномерное, тщательное перемешивание продуктов, благодаря чему можно приготовить самое лучшие тесто для хлеба или пиццы.

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