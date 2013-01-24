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Кухонное оборудование 

для приготовление еды и напитков

Обработка продуктов

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кухонна машина

Кухонный комбайн Philips. Ваш многофункциональный помощник

 

Кухонный комбайн Philips предлагает непревзойденную функциональность и универсальность — проще, чем вы думали! Инновационный замешиватель для теста имитирует замешивание вручную, а замешивание планетарного действия позволяет приборам для замешивания, смешивания и взбивания осуществлять уникальные движения вперед и назад, а не просто по кругу, достигая всех углов чаши, что обеспечивает равномерное, тщательное перемешивание продуктов, благодаря чему можно приготовить самое лучшие тесто для хлеба или пиццы. 

 

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Рецепты Philips

рецепт торта
Изысканное и несложное блюдо
Легкие лимонные блинчики
рецепт мафінів
Традиционные рождественские сладости 
Имбирное печенье
рецепт хліба
Легкий ореховый вкус
Салат из сладкого картофеля
рецепт освіжаючого напою
Ароматное удовольствие
Напиток из арбуза, огурцов и яблок
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Кухонное оборудование Philips

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